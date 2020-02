GIANLUCA GRIGNANI/ “Sono sempre in conflitto con quel che ho fatto” (Domenica in)

Tu che ne sai di me ha riportato Gianluca Grignani al centro dell’attenzione, spingendolo a rivelare qualcosa di più sulla sua visione della musica e della sua stessa carriera. Ospite di Io e te di notte, l’artista ha parlato del passato, di quando il successo lo ha colpito fra gli anni ’90 e il Duemila. “Siccome sono sempre in conflitto con quello che ho fatto e quello che farò non mi sento mai arrivato quindi non riesco a darmi un giudizio”, rivela, “mi vedo sempre in movimento, mi auguro in crescita e migliorato”. Il suo nuovo singolo, Tu che ne sai di me, intanto sta già spopolando. “Questo testo è nato nella cucina della casa di mia madre”, dice, “dovevo scrivere una canzone che funzionasse subito ed ero combattuto come sempre tra lo scrivere appunto una canzone che funzionasse subito e dire le cose che mi sentivo dentro”.

GIANLUCA GRIGNANI, IL DOPPIO CONCERTO AD APRILE

Dopo due anni di ricerche del sound perfetto, il cantante è ritornato a far sentire la propria voce. E lo farà anche oggi, 2 febbraio 2020, visto che Gianluca Grignani è uno degli ospiti che vedremo nella puntata di Domenica In. Forse anche per parlare del doppio concerto che ha già annunciato in questi giorni per il mese di aprile. Utile per presentare il suo triplo concept album, dal titolo Verde smeraldo. Il prossimo 25 aprile sarà infatti al Fabrique di Milano, mentre il 30 aprile sarà a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica. “Sono tornato perché sono un musicista”, dice subito Gianluca Grignani a Uno in musica. Dopo un silenzio durato fin troppo per i suoi fan, il cantautore è pronto a sfidare le classifiche con il suo nuovo lavoro. “Ho iniziato a scrivere 60 e passa canzoni”, continua, “il videoclip parte quando tu vuoi cambiare e lo fai con la tua famiglia”, dice riguardo al singolo Tu che ne sai di me. “Quest’anno sono 25 anni dal primo album che ho fatto”, racconta ancora, “suonavo nelle pizzerie. Una canzone di Battisti e due miei. E mi mandavano sempre fuori e mi dicevano ‘Ma che fai’. E subito dopo ho avuto successo”.

LA SVOLTA DI SANREMO

Il brano La mia storia tra le dita è entrata nella storia e ancora oggi rimane nella memoria del pubblico internazionale. Per Grignani invece rappresenta un viaggio mancato verso la Giamaica: pronto per partire, ha preferito sfruttare l’occasione della sua vita. Poi il Festival di Sanremo nel ’95 con Destinazione Paradiso, una canzone che il cantante ha voluto fortemente per l’Ariston. “Una canzone che io amo molto perché credo che sia la prima canzone atipica del panorama musicale italiana che abbia fatto storia”, aggiunge, “scritta in maniera davvero ottima”. Solo due accordi e un viaggio che ha fatto sognare tantissimi italiani. Con l’album La Fabbrica di Plastica invece Grignani metterà in evidenza quel forte desiderio di essere libero dall’etichetta di rockstar e soprattutto dal giogo delle case discografiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA