In campo è un osso duro ma fuori il giocatore Gianluca Mancini è una persona molto timida e disponibile. L'uomo è sposato con Elisa ed ha tre figlie.
Il calciatore della Roma Gianluca Mancini sarà uno degli ospiti della trasmissione This is Me, programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin e che andrà in scena mercoledì 22 Ottobre 2025. Mancini è uno dei pilastri della Roma e della Nazionale italiana, ma andiamo a conoscere meglio chi è Mancini anche fuori dalla sfera calcistica.
Gianluca Mancini nasce a Roma il 17 Aprile 1996 ed è un giocatore che svolge il ruolo di difensore centrale per la Roma e per la Nazionale. Dentro al campo, spesso Mancini viene accusato di comportamenti scorretti e di eccedere talvolta con la rabbia, ma il ragazzo ha rilasciato diverse interviste, evidenziando che nella vita reale è tutta un’altra persona.
Mancini è un ragazzo molto disponibile, attento sia ai compagni di squadra che a tutti gli altri, più volte ha partecipato a iniziative di beneficenza e lo ricordiamo spesso per essere grande amico di Emanuele Superstar, un bambino molto attivo di Instagram che ha una grave malattia ma che ha attorno sé l’affetto – tra le altre cose – anche di tanti giocatori.
Gianluca Mancini: la moglie Elisa Baggiani e altri dettagli sulla sua vita privata
Mancini è molto riservato quando si parla di vita privata: sui social mostra poco ed è attento a non far esporre troppo la sua famiglia. Gianluca Mancini è sposato con Elisa Baggiani, cerimonia celebrata nel 2019, ma poco si conosce del loro rapporto di coppia.
Conosciamo qualche dettaglio su di loro solo tramite qualche scatto sui social dove la moglie è comunque poco attiva mentre Gianluca evita tendenzialmente di parlare della sua vita privata, anche durante le interviste. La coppia ha tre piccole e bellissime bambine: Lavinia, nata nel 2020; Ginevra, nata nel 2022, ed infine Bianca, nata nel 2024.
In qualche scatto sui social, Mancini ha pubblicato e ringraziato pubblicamente sua moglie, e i due appaiono più legati che mai. La coppia si è sposata nel 2019 nella Chiesa di Ognissanti a Firenze ed alla celebrazione erano rimasti presenti diversi suoi compagni di squadra, tra i quali il suo grande amico Leonardo Spinazzola