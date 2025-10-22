In campo è un osso duro ma fuori il giocatore Gianluca Mancini è una persona molto timida e disponibile. L'uomo è sposato con Elisa ed ha tre figlie.

Il calciatore della Roma Gianluca Mancini sarà uno degli ospiti della trasmissione This is Me, programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin e che andrà in scena mercoledì 22 Ottobre 2025. Mancini è uno dei pilastri della Roma e della Nazionale italiana, ma andiamo a conoscere meglio chi è Mancini anche fuori dalla sfera calcistica.

Diretta/ Real Madrid Juventus (risultato 1-0) video streaming tv: salva ancora Di Gregorio (22 ottobre 2025)

Gianluca Mancini nasce a Roma il 17 Aprile 1996 ed è un giocatore che svolge il ruolo di difensore centrale per la Roma e per la Nazionale. Dentro al campo, spesso Mancini viene accusato di comportamenti scorretti e di eccedere talvolta con la rabbia, ma il ragazzo ha rilasciato diverse interviste, evidenziando che nella vita reale è tutta un’altra persona.

DIRETTA/ Trento Ankara (risultato finale 60-80): dilagano i turchi! (oggi 22 ottobre 2025)

Mancini è un ragazzo molto disponibile, attento sia ai compagni di squadra che a tutti gli altri, più volte ha partecipato a iniziative di beneficenza e lo ricordiamo spesso per essere grande amico di Emanuele Superstar, un bambino molto attivo di Instagram che ha una grave malattia ma che ha attorno sé l’affetto – tra le altre cose – anche di tanti giocatori.

Gianluca Mancini: la moglie Elisa Baggiani e altri dettagli sulla sua vita privata

Mancini è molto riservato quando si parla di vita privata: sui social mostra poco ed è attento a non far esporre troppo la sua famiglia. Gianluca Mancini è sposato con Elisa Baggiani, cerimonia celebrata nel 2019, ma poco si conosce del loro rapporto di coppia.

Diretta/ Cluj-Napoca Venezia (risultato finale 103-102): Reyer ko all'overtime (22 ottobre 2025)

Conosciamo qualche dettaglio su di loro solo tramite qualche scatto sui social dove la moglie è comunque poco attiva mentre Gianluca evita tendenzialmente di parlare della sua vita privata, anche durante le interviste. La coppia ha tre piccole e bellissime bambine: Lavinia, nata nel 2020; Ginevra, nata nel 2022, ed infine Bianca, nata nel 2024.

In qualche scatto sui social, Mancini ha pubblicato e ringraziato pubblicamente sua moglie, e i due appaiono più legati che mai. La coppia si è sposata nel 2019 nella Chiesa di Ognissanti a Firenze ed alla celebrazione erano rimasti presenti diversi suoi compagni di squadra, tra i quali il suo grande amico Leonardo Spinazzola