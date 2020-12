Gianluca Mobilia, compagno Cecilia Capriotti/ “Credeva avessi un amante, ma…”

Gianluca Mobilia è il compagno di Cecilia Capriotti, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Un grande amore quello che lega la conduttrice all’imprenditore siciliano che ricopre la carica di Presidente dell’agenzia di comunicazione My Events che si occupa dell’organizzazione di eventi promossi e seguito da brand di prestigio. La coppia è felicemente innamorata da diversi anni e dal loro amore nel 2016 è nata anche una figlia di nome Maria Isabelle. In realtà l’imprenditore prima di fare breccia nel cuore della bella Cecilia in passato avrebbe conquistato più di qualche donna, visto che tanti sono i flirt veri o presunti: da Eleonora Abbagnato a Manuela Arcuri fino a Serena Autieri. Poi l’incontro con Cecilia nell’estate del 2014 durante una vacanza. Tra i due è stato un “love at first sight” visto che da quella vacanza non si sono mai più separati. 6 anni d’amore, una figlia e tanti progetti per il futuro tra cui anche il desiderio di sposarsi. Proprio così, Cecilia Capriotti e il suo Gabriele potrebbero quanto prima convolare a nozze, ma non è ancora stato deciso quando. Chissà che l’imprenditore non voglia farle una bella sorpresa una volta che Cecilia avrà varcato la porta rossa del GF VIP 5.

Gianluca Mobilia e Cecilia Capriotti in crisi per un truffatore?

Intanto negli ultimi mesi Gianluca Mobilia e Cecilia Capriotti hanno vissuto un momento davvero difficili per via di una truffa subita dalla ex naufraga de L’isola dei Famosi che ha raccontato: “sono stata contattata tramite email una certa segretaria che parlava a nome di questa persona molto importante che era a capo di alcuni alberghi sparsi in tutto il mondo. Parlava italiano un po’ incerto, mi chiamava per ore cinque-sei volte al giorno, il mio compagno credeva che io avessi un amante. Mi prendeva proprio a livello di sentimenti. Lui aveva questa bambina, la sua compagna era morta durante il parto. Economicamente stava bene, abitava a Las Vegas, mi telefonata con WhatsApp. Lui mi ha detto ‘Se mi mandi dei soldi posso giocarli con delle giocate sicure in modo tale che io possa vincere e crescere mia figlia’”. Una truffa in cui la Capriotti ci è cascata in pieno: “ho pensato ‘questa persona non ha la moglie, deve crescere questa bambina’.. Così gli ho dato 10mila euro”. Una truffa conclusasi con una denuncia da parte della conduttrice: “l’ho denunciato. Questa persona risulta in galera. Questa truffa me l’ha fatta dalla galera, da un carcere in Francia”.



