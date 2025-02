Gianluca Mobilia è il compagno di Cecilia Capriotti, l’attrice e personaggio televisivo tornata alla ribalta negli ultimi anni dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Proprio durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, la Capriotti ha parlato della lunga storia d’amore con l’imprenditore da cui ha avuto la figlia Maria Isabel. I due sono molto innamorati al punto che stanno seriamente pensando al matrimonio, ma in passato non sono mancati i momenti di crisi e difficoltà. A rivelarlo è stata proprio l’attrice che nella casa del GF VIP ha raccontato come l’arrivo della figlia sia stato un momento particolare nella coppia. “La bambina ci ha dato un equilibrio” – ha confessato la Capriotti, ma nello stare dietro sempre alla piccola ha iniziato a trascurare il compagno.

“Quando è nata la bambina ho spostato l’attenzione su di lei. Annullando tutto, ho trascurato lui” – ha detto la Capriotti che ha messo in primo piano la piccola mettendo così a rischio la sua storia d’amore. Alla fine è tutto rientrato e i due sono molto complici ed inseparabili.

Cecilia Capriotti e l’incontro con il compagno Gianluca Mobilia

L’incontro con Gianluca Mobilia ha cambiato la vita di Cecilia Capriotti; un vero e proprio colpo di fulmine avvenuto durante l’estate del 2014 a Panarea. La bella attrice ha confessato: “prima di incontrare Gianluca vivevo a Roma e facevo teatro: con lui è stato un colpo di fulmine”. La Capriotti, infatti, è rimasta ammaliata dal carattere e dai modi di fare del compagno che l’ha conquistata facendo breccia nel suo cuore.

L’attrice è da sempre molto legata alla sua famiglia, in particolare la mamma e sorella, ma anche alla sua terra Ascoli dove cerca di tornare appena possibile. “E0 sempre nel mio cuore: c’è un legame profondo, di affetto e gratitudine” ha detto la Capriotti parlando del rapporto con la sua terra natale.