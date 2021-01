Gianluca, nuovo pretendente di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Sei elegante e…”

Sorpresa per Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 21 gennaio. Dopo aver discusso animatamente con Tina Cipollari a causa di Maurizio Guerci, Gemma scopre la presenza di un nuovo pretendente per lei. Prima di farlo entrare, Maria De Filippi manda in onda un filmato realizzato dal pretendente di Gemma. Nel video, Gianluca, questo il nome dell’aspirante corteggiatore della dama di Torino, mostra la sua casa in cui non ha mai vissuto con una donna svelando i motivi per cui ha deciso di corteggiare Gemma. “Sono sfortunato come Gemma. E’ una donna elegante, chic, di classe. E’ solo sfortunata perché non è riuscita a creare l’amore della sua vita che è quello che sto cercando anch’io“, afferma Gianluca nel filmato. L’ingresso in studio del cavaliere non entusiasma Gemma.

GEMMA GALGANI ACCETTA LA CORTE DI GIANLUCA?

L’arrivo di Gianluca lascia perplessa Gemma. “Per tutto quello che ho fatto merito un po’ di rispetto. Pensaci qualche giorno e poi decidi se tenermi o meno”, afferma Gianluca che ha sempre seguito Gemma. La Galgani, tuttavia, non nasconde i propri dubbi per i suoi sentimenti per Maurizio. “Non capisco cosa vuoi aspettare. Maurizio è stato chiarissimo nel dirti che considera la storia chiusa. Valuta, non ti costa niente”, aggiunge ancora il 45enne. “Se vuoi rimanere, resta. Io, però, ho ancora delle riserve”, ribatte la dama di Torino. “Se non sei convinta e se non ti piace, mandalo subito via”, commenta Tina Cipollari. “Non ho vizi, anche se mi piace fare shopping”, aggiunge ancora Gianluca. La Galgani decide di farlo restare anche se





© RIPRODUZIONE RISERVATA