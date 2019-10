Gianluca Pagliuca/ “Il sesso prima delle partite non crea problemi”

Gianluca Pagliuca a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de I Lunatici, programma in onda su Rai Radio 2. L’ex portiere di Inter, Sampdoria e Bologna si è raccontato senza filtri e non si è tirato indietro su un argomento “hot” come il sesso prima delle partite: «Prima delle gare, se fatto in modo intelligente, non crea problemi: non accade niente. Anzi: se lo fai bene e in modo intelligente, ha anche delle ripercussioni positive». Pagliuca ha poi parlato di un suo ex compagno di squadra, Ronaldo “il Fenomeno”: «Era di un’altra categoria rispetto a Messi e Cr7: è arrivato in Italia all’età di 20 anni e già aveva qualche problema alle ginocchia. Ha fatto delle cose strepitose: un calciatore straordinario che mi ha dato enormi soddisfazioni, il più forte di tutti».

GIANLUCA PAGLIUCA: “MIHAJLOVIC? SI FA SENTIRE!”

Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, Gianluca Pagliuca ha iniziato a lavorare come preparatore dei portieri e oggi è il coordinatore del Bologna. Il club rossoblu stretto attorno a Sinisa Mihajlovic, colpito dalla leucemia:«Purtroppo ci è giunta questa notizia bruttissima a luglio e agosto: una mazzata tremenda ma bisogna dare merito alla società all’ambiente che si sono compattati ancora di più». E il tecnico serbo è sempre presente: «Lo staff di Sinisa sta facendo un ottimo lavoro: lui si sta curando ma segue partite e allenamenti quotidiani, si fa sentire. Ci vogliamo tutti bene». Infine, Pagliuca ricorda i tre allenatori determinanti per la sua carriera: «Boskov, Gigi Simoni e Carlo Mazzone. Tre allenatori che mi hanno dato tantissimo, saranno sempre nel mio cuore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA