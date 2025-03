Gianluca Pea e il matrimonio finito con Pamela Petrarolo

Nel corso della sua vita, l’ex gieffina Pamela Petrarolo ha vissuto una speciale storia d’amore con Gianluca Pea, suo ex marito e compagno di vita. I due sono stati legati per circa vent’anni, fino all’annuncio della rottura. Conoscenza che risale al 1998, poi Gianluca Pea e Pamela Petrarolo sono convolati a nozze tre anni più tardi e sono stati legati per tanto tempo, fino al momento in cui hanno deciso di separare le loro strade.

Gianluca Pea e Pamela Petrarolo si sarebbero lasciati nel 2017, dopo aver archiviato le sofferenze, Pamela Petrarolo è tornata a vivere in prima persona l’amore, ammettendo comunque di aver conservato un buon rapporto con il padre dei suoi figli: “Anche se l’amore può finire, quello tra genitori no e noi siamo in ottimi rapporti. Attualmente sono fidanzata con Giovanni, abbiamo dieci anni di differenza” le parole di Pamela Petrarolo che è dunque ripartita dal punto di vista sentimentale dopo aver chiuso con l’ex marito. Dalla storia d’amore poi conclusa sono nate le due figlie Alice e Angelica

Pamela Petrarolo e la separazione da Gianluca Pea

Negli anni, dunque, dopo aver vissuto il grande amore con Gianluca Pea, anche Pamela Petrarolo si è ritrovata a fare i conti con alcune sofferenze. A tal proposito, l’ex Non è la Rai ha rivelato:

“Ho sofferto e sono rinata, sono passata attraverso grandi sofferenze e le ho superate con l’amore delle persone a me care” ha raccontato la showgirl confessando di aver messo da parte le pagine nere della sua vita ed essere poi ripartita. E tra le persone più importanti della sua vita, Pamela Petrarolo non può certo dimenticare Alice e Angelica, le ragazze venute al mondo dal matrimonio poi naufragato. Ma il tempo ha poi ridato una grande occasione a Pamela Petrarolo, riuscita a vivere un nuovo amore.

