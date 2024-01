Gianluca Pea e Giovanni Benevento, chi sono l’ex marito e il compagno di Pamela Petrarolo/ Dopo la delusione…

Gianluca Pea, chi è l’ex marito di Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo è stata una delle ragazze più amate di Non è la Rai. Con la sua energia e vitalità travolgeva il pubblico della storica trasmissione di Gianni Boncompagni facendo innamorare tantissimi fan che la seguono ancora oggi. Nel corso degli anni, Pamela Petrarolo ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della musica e, soprattutto, si è dedicata alla sua vita privata. Nel 1998 ha conosciuto Gianluca Pea, un agente di viaggi, di cui si è innamorata e con il quale ha cominciato una storia d’amore che è stata poi coronata dal matrimonio celebrato nel 2001.

Dalla loro unione sono nate due figlie, Alice e Angelica. Con il tempo, il loro amore non è bastato a tenere unita la famiglia e il matrimonio si è concluso nel 2007, anno del divorzio. I due, però, non hanno mai rivelato la causa della fine del matrimonio.

Pamela Petrarolo e l’amore con Giovanni Benevento

Dopo la fine della relazione con Gianluca Pea, Pamela Petrarolo ha ritrovato l’amore accanto a Giovanni Benevento, di 10 anni più giovane di lei. “Ero delusa e completamente avvilita, grazie a lui ho ripreso fiducia nell’idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso. L’amore a quarant’anni così come i figli, sono un’esperienza nuova, consapevole e serena. Mi sento molto fortunata”, ha raccontato la showgirl.

La coppia ha avuto una figlia, Futura che è la terzogenita per la showgirl e la prima figlia per Giovanni. “Benvenuta al Mondo Futura….Sei il miracolo più bello del mondo…La tua Mamma…. 3 figlie Femmine …mi sento Forte accanto a voi ….Ps: Futura, ti confido una cosa… Tuo Papà Giovanni ha pianto come un bimbo”, ha scritto la Petrarolo annunciando la nascita della sua bambina.











