Gianluca Roberto, nuovo compagno Ambra Angiolini?/ Baci e carezze in Sardegna

Ambra Angiolini e Gianluca Roberto stanno insieme?

Gianluca Roberto è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini. I due sono stati paparazzati in Sardegna, ma non c’è alcuna conferma. Dopo la fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri, l’attrice e conduttrice ha trascorso dei mesi davvero difficili fatti di dolore e sofferenza visto che i due si sarebbero lasciati per dei tradimenti dell’allenatore calcistico. Non solo, tra i due ad un certo punto ci sono stati dei problemi di comunicazione senza contare dei problemi legati ad alcuni pagamenti. L’attrice ha cercato però di superare quel momento e la conferma è arrivata quando ha scritto sui social: “esiste per tutti un giorno zero, in cui non si vince, non si perde ma si riparte”.

Ambra Angiolini/ "X Factor 2022? Una delle cose più entusiasmanti ma anche terrorizzanti"

Quel giorno zero le è servito per riorganizzare la sua vita partendo da due certezze: i figli. Poi nella sua vita è arrivata Gianluca Roberto, il nuovo presunto fidanzato con cui è stata paparazzata quest’estate intenta a scambiarsi baci e carezze. Che sia arrivato il momento di riaprire il suo cuore?

Ambra Angiolini e Gianluca Roberto sono fidanzati?

Non è dato sapere se Ambra Angiolini e Gianluca Roberto siano davvero una coppia oppure no. Quello che è certo è che la Angiolini è consapevole di cosa vuole davvero dalla vita. “Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male” – ha raccontato la giudice di X Factor dalle pagine di Vanity Fair ammettendo – “l’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione. La prima, la più importante è avvenuta quando ho cominciato a sceglierlo io, il mio mestiere. Ho sentito che mi batteva il cuore perché mi è venuta voglia di dire tanti no”.

X Factor 2022, audizioni 1a puntata/ Diretta e concorrenti: l'esordio di Francesca Michielin

LEGGI ANCHE:

Rkomi, fidanzata e vita privata/ Innamorato di Silvie Loto ma rivede l'ex Paola Di Benedetto!

© RIPRODUZIONE RISERVATA