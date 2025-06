Gianluca Scamacca e il matrimonio con Flaminia Appolloni

fiori d’arancio per Gianluca Scamacca che, mercoledì 4 giugno 2025, convola a nozze con la fidanzata Flaminia Applloni con cui ha vissuto un momento di crisi culminato in una rottura clamorosa. L’attaccante dell’Atalanta che, nella stagione calcistica che si è appena conclusa ha giocato pochissimo a causa degli infortuni, aveva sorpreso la fidanzata Flaminia chiedendole di sposarlo lo scorso dicembre. Un momento magico per la coppia che, domani, pronuncerà il fatidico sì. Le nozze arrivano così pochi giorni dopo la fine della stagione per dare il tempo al futuri coniugi di godersi le prime settimane di matrimonio.

Delitto di Garlasco/ Paola Cappa: “Ecco perchè abbiamo fatto quel fotomontaggio, la pedofilia...”

Per Gianluca Scamacca e la fidanzata Flaminia, il matrimonio è l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale dopo la rottura che ha portato l’attaccante a vivere un breve flirt con Angela Nasti. Chiusa, tuttavia, la frequentazione con quest’ultima, l’attaccante è tornato tra le braccia della fidanzata.

Clarissa Burt: “Massimo Troisi voleva sposarmi, ma io non ero pronta”/ “Sapevo dei tradimenti…”

Matrimonio Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni: location e invitati

Sul matrimonio di Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni non ci sono molte informazioni anche se, probabilmente, dovrebbe svolgersi a Roma. Tra gli invitati ci saranno anche diversi rappresentanti dell’Atalanta tra cui Gian Piero Gasperini, suo allenatore all’Atalanta, e Davide Frattesi, amico sin dai tempi delle giovanili alla Roma.

Alle nozze potrebbero essere presenti anche Zaniolo e la compagna Sara Scapettotta, anche loro prossimi alle nozze. Quest’ultima, infatti, è amica di Flamina Appolloni, laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, con un Master in Criminologia e che lavora come responsabile commerciale per un’azienda che organizza eventi. Tutto pronto, dunque, per il matrimonio del calciatore che, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro calcistico, è pronto a pronunciare il fatidico sì.

Luca Onestini sul podio del Grande Fratello Vip americano/ Vinta una cifra da capogiro