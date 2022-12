Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli: “Una vita in vacanza? Ho rischiato il collasso!”/ “Un reality? Non mi alletta”

Parte sabato 3 dicembre alle 13.45 su Italia1 ‘Una vita in vacanza-Destinazione Sicilia‘, una vera e propria avventura televisiva che vede in viaggio Maddalena Corvaglia e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Il format ci porta nei posti più belli della Sicilia attraverso gli occhi dei due protagonisti che, tra un viaggio e l’altro, si cimentano in esilaranti sfide. In occasione dell’esordio di questo nuovo programma, noi de IlSussidiario.net abbiamo avuto l’occasione di intervistare Gianluca Fubelli che ci ha raccontato simpatici retroscena di ‘Una vita in vacanza’, regalandoci anche qualche confessione più privata.

Sei stato uno dei volti più amati di Colorado, ora ti prepari a tornare su Italia 1 con ‘Una vita in vacanza’: come nasce questo progetto?

«Quanto mi manca Colorado… sono stati anni stupendi, creativi, e purtroppo velocissimi. Non so come sia nato il progetto UNA VITA IN VACANZA, ma quando mi hanno chiamato mi è piaciuto immediatamente. Anche perché non conoscevo minimamente la Sicilia. Ogni volta che sono andato era per lavoro… la classica toccata e fuga.»

Cosa lega Gianluca Fubelli alla bellissima Sicilia?

«Fino ad UNA VITA IN VACANZA, niente mi legava alla Sicilia. Poi però conosci un posto sole la frutta è strepitosa, la temperatura è mite anche a dicembre, il cibo è ottimo, le cose da vedere e da fare sono innumerevoli… devo tornarci! Voglio tornarci! Ho un desiderio fortissimo di girarmela in moto.»

Raccontaci un imprevisto o un retroscena divertente nato durante ‘Una vita in vacanza’

«Eccone uno: tutti sapete che per far ridere, per rendere le cose interessanti o divertenti, si enfatizza quasi tutto, dal far finta di avere fame, al finto agonismo, alla finta stanchezza, all’estremo finto fiatone. Beh. Niente di tutto questo. Ho rischiato il collasso nelle gare, non ho fatto finta di avere fame o di aver voglia rimangiare, e l’agonismo di Maddalena è più di quello uscito in tv.»

Negli scorsi anni il gossip ti ha visto protagonista per la tua storia con Elena Morali. Oggi c’è ancora un rapporto tra voi o tutto si è concluso con la vostra rottura?

«Tutto si è concluso con la rottura. Nessun Rapporto. Non sono uno che ama trascinare un qualcosa di ormai finito. Mi piace andare avanti… Ora sono fidanzato con una donna stupenda, ridiamo, stiamo benissimo, e stiamo progettando bellissime cose insieme. Giusto per vantarmi un pochino, lei si chiama Federica Camba, ed è una grandissima cantautrice. Qualche giorno fa era ad Amici, su canale 5, a fare da giudice.»

Non sembri uno a cui piace stare sotto i riflettori per il gossip, quel periodo tra indiscrezioni e dibattiti televisivi è stato difficile per te?

«È stato molto difficile. Molto. Lo era quando andavano bene le cose, figuriamoci quando invece il motivo del gossip era altro. Ho sempre sperato e cercato di farmi conoscere o di essere apprezzato per quello che so fare, non per come sono(anche se la linea è sottile) per questo mi sono sempre sentito di rinunciare ai reality anche nei periodi senza lavoro. Purtroppo però mi rendo conto che il gossip, mentre per me è un disagio, per il resto del monto è spettacolo, è lavoro, è vita…»

Proprio al fianco di Elena Morali ti abbiamo visto in passato sul palco di Colorado in esilaranti sketch, oggi invece al tuo fianco c’è Maddalena Corvaglia in questa nuova avventura televisiva. Com’è stato viaggiare con lei per la Sicilia? C’è stata sin da subito affinità o sono nati anche dissapori lungo il viaggio?

«Neanche un dissapore… niente. Neanche quando l’appuntamento era all’alba ed eravamo assonnati ed infastiditi dall’orario…Devo dire che è stata anche puntuale, cosa non scontata. Con Maddalena si lavora molto bene, anche se a volte parte la competizione, cosa che invece a me…..»

Gianluca Fubelli sarebbe un grande protagonista per un reality, non ti piacerebbe mostrare al pubblico quella parte di te più intima e farti conoscere come persona oltre che come artista? E se sì, a quale reality ti piacerebbe partecipare?

«Come accennato sopra, l’idea non mi alletta per niente. Forse l’isola dei famosi, è quella che più mi ha solleticato, ma forse l’ha fatto troppo poco. Parliamoci chiaro, nel reality tutto quello che esce o serve per far parlare di te, è lontano da me. Niente porta ad un lavoro successivo, ad una crescita artistica, ad un progetto futuro. È tutto un VEDIAMO COME VA. Vorrei finché sarà possibile, lavorare su idee e progetti… punto alla “gallina domani”»

Quali sono i tuo progetti dopo ‘Una vita in vacanza’?

«Bellissima domanda!!!Sempre questa settimana andranno in onda le puntate nuove di HOG (house of gag) insieme ad Omar Fantini. Una sessantina di puntate la domenica su Cielotv. mentre da marzo in poi mi vedrete con Federica Panicucci, uno spettacolo teatrale per i miei 50 anni, qualche ospitata, ancora un po’ di SANO GOSSIP… ma non parliamone ora, altrimenti di cosa parliamo la prossima volta?»

