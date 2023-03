Gianluca cerca suo padre Lorenzo a C’è posta per te 2023

La nuova ed ultima puntata di C’è posta per te 2023 ha tra le sue storie anche quella di Gianluca che arriva con la compagna Federica. Il ragazzo chiama per ritrovare suo padre Lorenzo, che è dal 2018 che non vede. Da allora non hanno alcun rapporto, il tutto dopo la separazione da sua madre. “Per avere un rapporto con mio padre io avrei dovuto chiedere scusa a Jessica, la nuova compagna di mio padre”, ha raccontato Gianluca.

Gianluca, scontro con suo padre a C'è posta per te/ "Cacciato per la tua nuova moglie Jessica"

Gianluca racconta di essere stato mandato via da casa del padre e di Jessica quando, a 18 anni, dopo aver detto una bugia loro, attraverso le telecamere di sorveglianza della pasticceria, dimostrano che il ragazzo aveva smentito. Jessica, invece di sminuire e aiutarlo, ci mette il carico, accusandolo di altre cose. Da allora una serie di altri episodi hanno incrinato ulteriormente i rapporti, soprattutto a causa di Jessica, poi diventata la nuova moglie di suo padre.

Gianluca, scontro col padre: “Non riesco a chiamarti papà dopo tutto quello che ho passato”

Per ricucire un rapporto con suo padre Lorenzo, Gianluca ha deciso di inviare la posta anche alla sua nuova moglie Jessica. Entrambi hanno accettato l’invito e sono in studio a C’è posta per te. “Dopo tutto quello che ho passato non ce la faccio a chiamarti papà. Tu mi hai cacciato di casa!”, esordisce Gianluca, presentando ad entrambi la sua fidanzata, “Questo è l’unico modo con cui posso presentartela”, dice al padre. Riusciranno a riappacificarsi?

