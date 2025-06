Chi è la moglie di Gianluca Semprini? Si chiama Valentina e insieme hanno tre figli: Bianca, Rocco e Maddalena

Partirà presto la nuova edizione di Estate in diretta condotto da Gianluca Semprini e Greta Mauro (che prende il posto di Nunzia De Girolamo) dove praticamente condurranno l’appendice estiva de La vita in diretta tra cronaca, gossip e costume. E la curiosità sui conduttori sale per un pubblico sempre affamato di notizie.

Chi è la moglie di Gianluca Semprini? Si sa solamente che si chiama Valentina e insieme hanno tre figli: Bianca e i gemelli Rocco e Maddalena. Da una precedente relazione con la compagna Rachele ha avuto una figlia di nome Federica. Il giornalista è molto geloso della sua vita privata e ne ha parlato solo in occasione di un’intervista nel salotto della sua collega Nunzia De Girolamo, che dalla prossima stagione tv dovrebbe andare in onda il sabato pomeriggio su Rai1.

Gianluca Semprini sulla famiglia: “Non è allargata perché la mia prima figlia voleva così”

Si fa un gran parlare di famiglie allargate, ma a volte c’è chi non le vuole. Gianluca Semprini, conduttore di Estate in diretta in coppia con Greta Mauro, in una recente intervista a Ciao Maschio ha parlato per la prima volta della sua famiglia dicendo che “non è allargata” perché la sua prima figlia Federica non ha voluto, “voleva le cose separate”.

Poi non tutti sanno che l’infanzia del conduttore ha visto la luce e il buio: prima la vita agiata con il padre imprenditore, quindi viaggi e successo, e poi la crisi economica fino al tracollo e a un episodio che ha segnato per sempre la sua esistenza: la morte della sorella Arianna. Aveva il diabete e dopo pochi anni è morto anche suo padre perché non ce la faceva più dal dolore. “Pensavo di dover vivere per entrambi” ha confessato lui che ha anche svelato di essere molto intransigente sul piano professionale.

