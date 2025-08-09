L'ex di Uomini e Donne Gianluca Tornese diventa papà: a Le Iene aveva raccontato che difficilmente avrebbe potuto avere figli

Gianluca Tornese diventerà papà. Il grande desiderio dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne potrà realizzarsi dopo le difficoltà affrontate negli ultimi tempi. Il pubblico del dating show lo ha conosciuto alcuni anni fa, prima alla corte di Valentina Dallari, poi a quella della tronista Nilufar Addati. Nessuno dei due percorsi si era però concluso con un lieto fine per Gianluca, tornato alla sua vita di sempre ancora single.

Simone e Sonia B, amore finito dopo Temptation?/ Notizia bomba e il ritorno a Uomini e Donne per il confronto

Gianluca è però riuscito a trovare l’amore qualche tempo dopo: lei si chiama Marika Spinosa ed è una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo, ma lavora a Napoli in un negozio di giocattoli. Un amore forte, il loro, che ha portato Gianluca a farle una proposta di matrimonio che Marika ha accettato. Qualche tempo dopo, la coppia ha tuttavia svelato di avere delle difficoltà ad avere figli.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati?/ Crisi per la coppia di Uomini e Donne: "Lei sta male"

Gianluca Tornese di Uomini e Donne diventa papà: aveva raccontato i suoi problemi di fertilità a Le Iene

La confessione dell’ex di Uomini e Donne è arrivata nel corso di un servizio andato in onda durante la trasmissione Le Iene, riguardante il calo di fertilità delle coppie giovani. Tornese, in quell’occasione, ha raccontato di essersi sottoposto al test dello spermiogramma e di aver dunque scoperto di aver ben poche possibilità di diventare padre. Tempo dopo, Gianluca e Marika si sono sottoposti ad una cura di fertilità che, a quanto pare, ha portato i suoi frutti, perché l’ex corteggiatore ha annunciato che presto diventerà papà.

Serena Enardu torna a Uomini e Donne dopo la rottura con Pago?/ "Volevo la favola, ora ho capito che…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Tornese (@gianluca__tornese)

Lo ha fatto con un post pubblicato su Instagram che riassume anche il percorso difficile affrontato: “Ci sono stati giorni in cui abbiamo vissuto nel buio totale ma ci siamo sempre aggrappati alla forza dell’amore e alla fede. Finalmente DIO ci ha donato il nostro miracolo, mamma e papà ti aspettano.” ha scritto a corredo del post.