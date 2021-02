Gianluca Tornese e Manuel, lite per Paolella/ Lei piange: “Credevo di avere amici…”

La nuova arrivata a La pupa e il secchione 2021, Giulia Paolella, scatena subito un po’ di dubbi e sospetti nel gruppo. C’è chi trova sia una stratega, chi crede sia furba e vada di stanza in stanza solo per studiare i suoi avversari, chi, invece, la trova bizzarra e un po’ troppo espansiva. Sta di fatto che tutti non ne parlano bene in sua assenza ma, spronati da Gianluca Tornese, decidono di farle le proprie critiche in faccia. “Perché invece di stare nelle stanze con gli altri non cerchi un po’ più di creare un rapporto con Manuel?” le chiede la pupa Linda; “Trovo inappropriato che tu mi tocchi” aggiunge invece Pisano. A difenderla c’è però Marini: “Secondo me come al solito i modi sono stati troppo bruschi”. In effetti Paolella, pur non rispondendo, rimane molto male delle critiche e si lascia andare ad uno sfogo.

Gianluca Tornese consola Paolella poi litiga per lei con Manuel

In lacrime, in confessionale, Paolella dichiara: “Io, in questi tre giorni, sono stata come in una bolla e credevo di aver trovato degli amici, delle persone disposte a capirmi e apprezzarmi, cosa che non è così.” A tavola, Gianluca si accorge del suo malumore così la segue successivamente in camera per parlarle e consolarla. Non arriva però una parola dal suo pupo, Manuel, che la ignora. “Non è possibile che Manuel non si sia accorto di Paolella questa sera, era assente a tavola e aveva le lacrime agli occhi”, ammette incredulo Gianluca che, quindi, affronta Manuel. I toni però si alzano un po’ troppo e alla fine i due finiscono nuovamente per litigare.



