Gianluca Tornese vs Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo/ “Che ridicole”

Nuovo attacco ad Eliana Micheazzo e Pamela Perricciolo. Le ex agenti di Pamela Prati, finite al centro di un caso mediatico che, da settimane, occupa i salotti di importanti trasmissioni e le prime pagine dei giornali, finiscono anche nel mirino di un ex volto di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Valentina Dallari, Gianluca Tornese, infatti, attraverso il proprio profilo Instagram, punta il dito contro Eliana e la Perricciolo con cui ha avuto a che fare per motivi professionali. All’interno dell’agenzia gestista dalla Michelazzo e dalla Perricciolo, infatti, oltre a Pamela Prati, c’erano anche diversi volti di Uomini e donne che hanno poi scelto di lasciare l’agenzia. Tra questi, oltre a Federica Benincà che si è scagliata contro la Micheazzo nelle scorse settimane, figura anche Gianluca Tornese.

GIANLUCA TORNESE CONTRO ELIANA MICHELAZZO E PAMELA PERRICCIOLO

La Aicos Menagement, la società di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ha gestito, in passato, diversi volti di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Gianuca Tornese, sul suo profilo Instragram, ha pubblicato una chat del 2016 nella quale Donna Pamela nomina il marito di Eliana Michelazzo ovvero Simone Coppi: “Che casino Gianluca, in Calabria non posso scherzare il marito di Ely mi uccide”. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, però, non svela il motivo di tale chat. Poi, commentando quanto accaduto con il matrimonio gate di Pamela Prati, aggiunge: “E se parlassi io? Che ridicole!“.

