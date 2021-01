Gianluca Tornese/ Ex tronista Uomini e donne diventa un Pupo dopo i no di Valentina Dallari e Nilufar Addati

Gianluca Tornese, chi è il neo Pupo de La Pupa e il Secchione e Viceversa

A volte ritornano, questa volta ci sono voluti sette anni ma alla fine le fan di Gianluca Tornese sono state accontentate solo che questa volta la location non sarà lo studio di Uomini e donne. L’ex corteggiatore 26enne non è mai tornato come tronista come avrebbero voluto le sue fan che, però, lo hanno visto per ben due edizioni in versione corteggiatore, e oggi? Adesso si torna a parlare di lui perché il bell’influencer e modello è stato scelto come Pupo della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa al via proprio oggi, 21 gennaio, su Italia1. Classe 1992, originario della provincia di Napoli, Gianluca Tornese coltiva da sempre la passione per il calcio, per i viaggi e per la Spagna. L’ex corteggiatore parla bene la lingua spagnola ed è molto legato alla sua famiglia composta dalla madre Antonella e dai suoi due cani.

Gianluca Tornese e la doppia delusione a Uomini e donne

Qualche anno fa lo abbiamo conosciuto proprio alla corte di Uomini e donne dove in un primo momento ha corteggiatore Valentina Dallari, che poi gli ha preferito Andrea Melchiorre proprio alla fine, e dopo ha provato a conquistare Nilufar Addati che lo ha mandato via dopo qualche puntata e che alla fine ha scelto Giordano Mazzocchi. Entrambe le coppie sono scoppiate da allora e adesso tocca a Gianluca Tornese tornare in pista proprio in versione Pupo nel programma di Italia1 in cui sarà ‘costretto’ a condividere una villa romana con gli altri ragazzi, Pupi, Pupe, Secchioni e Secchione comprese. Anche lui sarà chiamato a imparare, mettersi in gioco e mettere poi alla prova le sue conoscenze nel corso delle settimane. Il resto lo scopriremo questa sera quando lo vedremo sul red carpet del programma in attesa di conoscere il suo abbinamento.



