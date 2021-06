Gianluca Tornese “Infertilità? Un mese in depressione”/ “Sto guarendo! Francesca…”

Ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities, oggi Gianluca Tornese è tornato a parlare di un tema delicato e importante di cui ha discusso per la prima volta poche settimane fa a Le Iene. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, oggi fidanzatissimo e innamorato della sua Francesca, ha scoperto di avere un problema di infertilità. Ma come vanno le cose oggi? Lo racconta proprio in diretta radio: “Grazie a Le Iene ho scoperto questa infertilità. Sono stato un mese e mezzo in depressione, non avevo voglia di fare nulla.” ha ammesso Gianluca. Le cose però stanno migliorando: “Ieri sono andato a fare l’ultima visita e da 0 sono passato a 4 milioni di spermatozoi quindi sto andando alla grande. Ho fatto una cura di antibiotici, avevo un’infezione e ho fatto tantissimi esami.” ammette.

Gianluca Tornese: “Infertilità? La mia fidanzata mi è stata vicina”

In questo periodo così difficile, Gianluca Tornese ha avuto il costante sostegno della sua Francesca: “La mia fidanzata mi è stata vicino in tutti i modi. Questo è il vero amore perché magari un’altra ragazza sarebbe scappata di fronte a questa situazione.” le parole dell’ex pupo che, dopo La pupa e il secchione che ha definito “L’esperienza più bella mai fatta in Tv”, ha confessato di avere nuovi obiettivi in vista. “In Tv? Ci sono tanti progetti, vorrei tentare un reality, il Grande Fratello Vip.” ha concluso Tornese.

