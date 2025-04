Gianluca Torre è un nome sicuramente noto a chi bazzica sui social e a chi si occupa di immobiliare. Perché proprio sui social Gianluca Torre ha costruito un seguito straordinario, pubblicando e condividendo col pubblico alcuni curiosi retroscena del suo lavoro di venditore. Sono passati alcuni anni dal suo primo video postato su Instagram; parliamo di una clip che fece milioni di visualizzazioni e che diede grandissima visibilità al profilo di Gianluca, che oggi racconta sferzante le richieste più assurde dei suoi clienti.

In una intervista rilasciata al podcast di Milano Today, Torre ha confidato che un giorno un suo cliente gli chiese un campo da padel in casa ed un terrazzo con piscina per il nuoto controcorrente. “Gli immobili dal milione in su vanno a ruba, perché tra expat, milanesi benestanti e personalità celebri, la fila è sempre lunga”, ha poi aggiunto Gianluca Torre, oggi considerato un esperto del settore.

Gianluca Torre: “Ecco come mi sono appassionato, vendetti casa mia e poi…”

Oltre ai social, Gianluca è conosciuto in televisione per il suo ruolo in Casa a prima Vista, un programma in cui è entrato in punta di piedi e che lo ha consacrato. “Mi contattò una mia amica che pensò a me per questo format internazionale. Fatto il provino ho iniziato”, ricorda soddisfatto Gianluca. Ed è proprio il programma televisivo, in realtà, ad aver dato slancio alla sua carriera, più ancora che i social che oggi probabilmente fungono da acceleratore.

“La gente mi riconosce per strada, le famiglie mi salutano. È una cosa bellissima, ma indubbiamente la mia vita è cambiata”, spiega felice e soddisfatto Gianluca Torre. Con centinaia di migliaia di follower sui social, oggi si può a tutti gli effetti definire uno dei maggiori influencer in ambito immobiliare.

