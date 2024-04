Gianluca Torre, chi è l’agente immobiliare dei vip/ Nuova vita dopo un passato da pubblicitario

Chi è Gianluca Torre, l’agente immobiliare dei vip

Gianluca Torre è tra gli ospiti della puntata di “Splendida Cornice” in onda oggi, in prima serata su Raitre ed è considerato l’agente immobiliare dei vip. Con la sua dialettica e la sua capacità di presentare nel migliore dei modi l’immobile da vendere, Gianluca Torre è diventato una personalità di spicco del settore immobiliare conquistando anche una grande popolarità televisiva grazie al programma di Real Time “Casa a prima vista” in cui ricopre il ruolo che svolge nella vita lavorativa ovvero quello di agente immobiliare. Espansivo e solare e forte delle conoscenze acquisiste nel suo passato lavorativo, alcuni anni fa, Gianluca ha deciso di cambiare e di stravolgere la propria vita professionale.

Dopo aver lavorato per anni nel settore pubblicitario, ha scelto di tuffarsi nel settore immobiliare diventando in pochi anni il punto di riferimento di chi cerca l’immobile giusto da acquistare. Molto seguito anche su Instagram dove conta più di 291mila followers, Gianluca Torre è anche molto discreto e riservato. Non si sa, infatti, se sia sposato e se abbia figli.

Il segreto del lavoro di Gianluca Torre

Riuscire a realizzare i sogni immobiliari dei clienti trovando la giusta soluzione per ogni richiesta non è mai facile, ma Gianluca Torre riesce sempre a concretizzare ciò che gli chiedono i vari clienti al punto da essere considerato l’agente immobiliare dei vip. Da quando ha cominciato a lavorare nel settore immobiliare sono tante le richieste che gli sono state rivolte anche se c’è, in particolare, ua richiesta che l’agente immobiliare non dimenticherà mai.

“Quella di potersi fare un selfie con me perché si trattava di un mio follower su Instagram e adorava i miei reel! Confesso però di aver fatto lo stesso quando mi è capitato di vendere casa a un noto attore italiano”, ha svelato lui stesso in un’intervista rilasciata al portale Immobiliare.it.

