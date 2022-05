Gianluca, Uomini e Donne/ Maria De Filippi “Lui preferisce avere rapporti…”

Gianluca, nuove conoscenze a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato ad Alessandro e Pinuccia che ha nuovamente discusso con Tina Cipollari, la puntata di Uomini e Donne del 13 maggio è andata avanti con Gianluca. Il cavaliere, nelle precedenti puntate, aveva avuto una frequentazione con Sara con cui, però, la conoscenza si è interrotta per la differenza d’età che, per il cavaliere, cominciava ad essere un problema. Oggi, al centro dello studio, Gianluca si è confrontato con Stefania.

“Ho provato a chiamarla, ad inviarle numerose messaggi dopo la scorsa puntata. Stavo male perchè era stato interpretato male ciò che avevo detto alle ragazze. Le ho così scritto chiedendole di avere un chiarimento e lei mi ha detto di scusarmi con la redazione e con Maria (De Filippi ndr)”, spiega Gianluca. “Scusarti di cosa? Con me non devi scusarmi”, risponde Maria lasciando il discorso al cavaliere e a Stefania.

Gianluca e il rapporto di coppia

Gianluca, tornando sull’argomento rapporto intimi, spiega di aver semplicemente rivelato di voler un rapporto passionale con la propria compagna. “Lui dice che si è spiegato male perchè stava rivelando come concepisce il rapporto di coppia. Lui ha detto che invece di andare al ristorante preferisce avere dei momenti d’intimità con la sua donna“, spiega Maria De Filippi.

Sia Sara che altre dame con cui Gianluca è uscito, ribadiscono di non aver frainteso. “Lui ha spiegato di aver bisogno di due o tre rapporti intimi al giorno”, spiega una dama. Sara conferma la stessa cosa. “Prima ero il tuo uomo ideale e quando ti ho detto che non me la sentivo hai tirato fuori questo“, puntualizza Gianluca.

