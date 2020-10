Gianluca Vacchi è diventato papà/ È nata Blu Jerusalema: “Io e Sharon felicissimi”

Gianluca Vacchi è diventato papà. La fidanzata Sharon Fonseca, 25 anni, ha dato alla luce questa mattina una bambina, loro primogenita, in una clinica di Lugano. Il nome scelto dalla coppia per la loro primogenita è Blu Jerusalema. L’annuncio è arrivato con una bellissima foto di Vacchi e Sharon che ha tra le braccia la piccola, il tutto accompagnato da un messaggio che recita: “Lei è con noi. Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina nostra figlia, Blu Jerusalema, è nata. Grazie a Dio lei sta bene e non siamo pronti ad amarla più della nostra vita. Gianluca e Sharon”. Una grande gioia per l’imprenditore e deejay bolognese, 54 anni, famoso sul web per i suoi balletti. La coppia aveva annunciato il sesso del nascituro in modo assai originale: sopra la villa di Vacchi un elicottero in volo aveva liberato nell’aria una nuvola rosa.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca genitori: pioggia di auguri per la coppia

Tantissimi i messaggi già ricevuti dalla coppia a pochi minuti dall’annuncio della nascita della loro figlia. Roberto Cavalli ha scritto “Gianluca, Sharon vi auguro tutto il bene del mondo, verrò presto a conoscere la piccola”; Raffaella Zardo invece “Sono troppo felice per voi , non vedo l’ora di conoscere la principessa. Zia Raffa” Solo poche ore fa, direttamente dalla clinica, Vacchi e Sharon si divertivano a lanciare sul web un nuovo balletto, in attesa dell’arrivo della piccola. La stessa che è finalmente tra le loro braccia.





