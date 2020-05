Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca/ Video, ‘gioco di pancia’ ma è solo una a sgonfiarsi

Pubblicità

Gianluca Vacchi e la fidanzata Sharon Fonseca, incinta del loro primo figlio, si divertono come non mai sui social scherzando proprio sulla gravidanza in corso. Il pancino di Sharon continua a crescere sempre di più e se all’apparenza anche la pancia di Vacchi sembra volerle fare concorrenza, qualcosa di strano accade proprio nel simpatico video caricato dall’imprenditore sulla sua pagina Instagram. “La modalità di sgonfiaggio non funziona per tutti…”, ironizza lui nella didascalia che accompagna il breve filmato. Gianluca e la sua Sharon sono posti uno di fronte all’altra, entrambi staccano la valvola immaginaria dalle loro pance ma c’è qualcosa che non va per il verso giusto: mentre, infatti, la pancia di Vacchi si sgonfia fino a perdere la sua forma iniziale, quella della giovane fidanzata resta intatta. La coppia ha trovato un modo divertente per far sorridere i propri utenti i quali hanno dimostrato di aver apprezzato l’ondata di buonumore dei futuri genitori. “A me me sa che s’è rotta la valvola. Nun scenne a panza”, commenta divertito un utente. E tra complimenti per la loro unione e congratulazioni alla futura mamma, il breve video in poche ore ha già raccolto quasi 4 milioni di visualizzazioni.

GIANLUCA VACCHI E SHARON FONSECA: FINE GRAVIDANZA A BOLOGNA

Il divertente video con protagonista la futura coppia di genitori formata da Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca arriva a distanza di poche ore dal loro ritorno in Italia dopo una quarantena a cinque stelle trascorsa nella villa di Miami. I due sono tornati a Bologna dove la modella trascorrerà il tempo che resta fino all’atteso parto. Una volta atterrati con il loro jet privato non si sono fatti attendere a lungo, sfoggiando prontamente una serie di scatti social sui rispettivi profili. Fino all’ultimo simpaticissimo video nel quale Gianluca e Sharon appaiono dolcissimi, tra sguardi complici e voglia di sorridere nonostante il periodo non semplice per via della pandemia da Coronavirus. Adesso la coppia si appresta a trascorrere gli ultimi mesi prima dell’arrivo del loro primo figlio immersa nella natura, tra pace e tranquillità, ma anche tante risate, come quelle che hanno regalato ai follower con il “gioco di pancia”. Da questo momento in poi, sarà per Sharon tutto un crescendo. Cosa si inventerà il futuro papà per continuare a portare sui social una buona dose di ironia?

