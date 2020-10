Gianluca Vacchi/ Intervista choc, altra bomba contro Mirko Scarcella a Non è l’Arena?

Gianluca Vacchi tuona contro Mirko Scarcella a Non è l’Arena. L’imprenditore bolognese, che non ha mai riconosciuto alcun merito al “guru di Instagram” circa la sua crescita social, negli scorsi giorni lo ha definito un ciarlatano. Il ritorno in tv di Vacchi si preannuncia bollente, soprattutto dopo il polverone mediatico sollevato da Le Iene nei confronti di Mirko Scarcella. L’esperto di Instagram è finito nel mirino di Gaston Zima per alcune collaborazioni sospette ed un modus operandi non convincente sui social. Ad alimentare i dubbi e le perplessità sulle reali capacità del “guru di Instagram” è stato proprio Gianluca Vacchi, uno dei personaggi che Scarcella sostiene di aver lanciato. Tra i due sono volati stracci a distanza. Al termine del lungometraggio girato da Gaston Zima per Le Iene, è spuntato uno stralcio di intervista in cui Gianluca Vacchi ha attaccato Mirko Scarcella prendendone le distanze.

Gianluca Vacchi, la sua verità a Non è l’Arena contro Mirko Scarcella

Mirko Scarcella ha mai curato i social di Gianluca Vacchi? E’ questo il quesito che sta appassionando il pubblico di Non è l’Arena. Nella puntata di questa sera, l’uomo d’affari bolognese può finalmente fare chiarezza sulla vicenda, dopo essersi espresso in maniera poco lusinghiera nei confronti del “guru di Instagram”. Una versione presumibilmente molto diversa da quella esposta da Scarcella, che aveva raggiunto il picco di popolarità proprio dopo la collaborazione con Gianluca Vacchi. Tantissime riviste e numerosi siti avevano attribuito a Scarcella i meriti dell’esplosione social dello showman felsineo, poi l’inchiesta delle Iene ha gettato nuove ombre sulle strategie utilizzate dall’esperto. “Ha reso possibili delle mie idee su come intrattenere la gente”, ha confermato Vacchi, aggiungendo però alcuni dei motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi da Scarcella. “Ho deciso di salutarlo cortesemente perché mi sono reso conto che aveva una attitudine e una modalità comportamentale che con me non aveva niente a che vedere”, ha detto a Le Iene. Vedremo quali altri elementi aggiungerà nell’intervista di questa sera da Giletti.



