Gianluca Vacchi/ L’imprenditore pronto per un figlio con Sharon Fonseca

Gianluca Vacchi ha annunciato da poco che diventerà papà: Sharon Fonseca è l’unica donna che il noto imprenditore ha visto come potenziale madre del suo erede. Così ha scritto su Instagram in occasione della Festa della mamma, un annuncio a cui la stessa modella ventiquattrenne ha risposto con un “Grazie amore per avermi dato il regalo più bello“. La famiglia Vacchi quindi sta per allargarsi e papà Gianluca non può essere più felice. “Grazie a tutti per l’affetto che ci state dando”, ha scritto in un altro post pochi giorni fa, “siamo davvero grati per questo incredibile dono”. Nella foto, l’imprenditore si trova in ginocchio ai piedi della compagna, che guarda sorridendo. Sharon invece mette in bella vostra un pancino già evidente. Clicca qui per guardare la foto di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. Tanti gli auguri fatti dai fan e da volti più noti, come Mauro Icardi, Falcao, Luis Fonsi ed Elena Santarelli. Nel frattempo Vacchi non ha di certo messo da parte balletti e momenti eccentrici, soprattutto di ritorno in Italia. Nei giorni scorsi, la famiglia al completo ha fatto ritorno nel nostro Paese, un nucleo equilibrato in cui ovviamente sono presenti anche i tre cagnoloni dell’imprenditore, Attila, Mia e Gordo.

Gianluca Vacchi, come è diventato complice di Pio e Amedeo

Gianluca Vacchi è diventato subito il complice di Pio e Amedeo per Emigratis, in replica nella prima serata di oggi, lunedì 18 maggio 2020. Anzi è stato proprio l’imprenditore e dj a convincere i due conduttori a raggiungerlo ad Amsterdam, dopo una sosta a Barcellona. Coinvolto nello scherzo anche la stella del calcio Brian Roy, che per l’occasione si è trasformato nell’ospite dei due viaggiatori. Dopo un pomeriggio speso in ricordi e aneddoti, i tre si sono presentati all’appuntamento serale con Vacchi. Clicca qui per guardare il video di Gianluca Vacchi. Tornando al presente, uno degli ultimi video pubblicati da Gianluca su Tik Tok riguarda ovviamente un balletto. Rigorosamente a petto nudo, anche per mostrare il fisico ricoperto di tatuaggi. Un contenuto del tutto diverso rispetto a quanto pubblicato nelle Stories di Instagram, dove lo vediamo sul palco al fianco dell’amico Dimitri Vegas.

