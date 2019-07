Gianluca Vacchi/ Verso Tomorrowland, la Fonseca e altre 2 modelle sculacciate sul jet

Gianluca Vacchi torna a pubblicare su Instagram i video che lo ritraggono mentre balla sulle note dei tormentoni dell’estate. In volo verso Tomorrowland, si muove sulle note di “Instagram” di David Guetta. Perfettamente a tema l’utilizzo dell’ultimo successo del dj. Infatti, Gianluca Vacchi deve la sua fama proprio al social network più utilizzato dagli influencer. Non solo: anche David Guetta sarà presente a Tomorrowland. Accompagnato dalla fidanzata Sharon Fonseca e dalle modelle Delfina Pietri e Diletta Simioni, viaggia sul jet privato insieme al suo braccio destro: Raffaella Zardo. “Ballando la canzone del momento durante il mio party in spiaggia privato sul mio jet” scrive su Instagram, dove non tardano ad arrivare i commenti dei suoi follower. Nel video, Gianluca Vacchi si muove a tempo e sculaccia la fidanzata e le modelle che si divertono insieme a lui. Visto il significato della canzone, ovvero, “Non mi importa niente del tuo Instagram”, ormai calato nella parte, si allontana dalle modelle che lo rifiutano.

Gianluca Vacchi su Instagram: il ballo e le polemiche dell’estate

Non mancano le polemiche sul lusso ostentato da Gianluca Vacchi, che non si preoccupa di rispondere a chi lo critica. Anzi, prosegue a pubblicare i video che lo ritraggono alla volta del festival più atteso dell’estate, ovvero Tomorrowland. “Invece di metterti in mostra con le tue valigie a 70000 € e il tuo aero faresti bene a dare la mancia a chi ti aiuta ragazzo” è solo uno dei tanti commenti, tra i quali spiccano anche messaggi di affetto. Dopo la storia nella quale mostra l’ultimo ballo dell’estate, ha infatti condiviso un video che riassume le sue precedenti esperienze al festival. Sul palco, balla e invita il pubblico a fare lo stesso. I presenti lo seguono tra esplosioni di colori, musica e i dj che accompagnano Gianluca Vacchi. Infine, con ultimo post, tiene i suoi follower sulle spine: ha infatti annunciato una sfida, che avrà luogo settimana prossima, rimandola a quando tornerà da Tomorrowland. I fan, in attesa, chiedono spiegazioni, ma non emergono nuovi dettagli o risposte da parte sua.

