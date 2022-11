Gianluca Vialli malattia: tumore al pancreas/ Come sta? “Non so quanto vivrò, non la considero una battaglia”

Gianluca Vialli malattia, dal 2017 ha un tumore al pancreas: “Non la considero una battaglia”

Da lungo tempo Gianluca Vialli, 58anni, combatte contro il tumore al pancreas anche se lui tiene a sottolineare di non considerarla “una battaglia”. L’ex calciatore dal 2017 convive con il cancro, malattia di cui ha spesso parlato nelle sue interviste e con grande serenità. L’ultima volta lo ha fatto durante una chiacchierata con Alessandro Cattelan in un episodio della serie Netflix “Una semplice domanda”, ed è in questa occasione che ha parlato di battaglia.

“La malattia non è esclusivamente sofferenza. – ha spiegato – Ci sono dei momenti bellissimi. La malattia ti può insegnare molto di come sei fatto, ti può spingere anche più in la rispetto al modo anche superficiale in cui viviamo la nostra vita. La considero anche un’opportunità. Non ti dico che arrivo fino ad essere grato nei confronti del cancro, però non la considero una battaglia”, ha chiarito Vialli.

Gianluca Vialli considera il tumore come un ‘convivente’, un compagno di una fase della vita che prima o poi potrebbe finalmente stancarsi di lui e lasciarlo libero, non prima di averlo temprato. L’importante però è comprendere che non bisogna perdere tempo. “Se per esempio muori all’improvviso di notte, tante cose rimangono incompiute. – riflette Vialli durante la chiacchierata, concludendo – Oggi so che ho il dovere di di comportarmi in un certo modo nei confronti delle persone, di mia moglie, delle mie figlie perché non so quanto vivrò. Quindi ti dà questa opportunità di scrivere le lettere, di sistemare assolutamente le cose”.

Ma come sta oggi Gianluca Vialli? “Fisicamente sto bene e sto riacquistando i muscoli ma sono ancora molto spaventato e preoccupato.” raccontava qualche tempo fa, ma solo col passare degli anni si comprenderà se può considerarsi completamente guarito.











