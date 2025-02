E’ giallo attorno alla morte di un 27enne italiano alle Canarie, isole spagnole situate vicino alla costa africana. Si chiamava Gianluca Volpe, originario di Napoli, e stando a quanto riferito da TgCom24, attraverso il proprio portale web, è stato rinvenuto senza vita in quel di Tenerife, una delle tante isole che compongono appunto le Canarie. Gianluca Volpe sarebbe morto la settimana scorsa, ma la notizia del suo decesso è stata resa pubblica solo il 13 febbraio, quindi è venuta alla luce nelle ultime ore.

Sulla vicenda è stata aperta una indagine da parte delle autorità spagnole della Canarie, che vogliono capire cosa sia successo, a cominciare dal comprendere la causa della sua morte. Ecco perchè è stata disposta l’autopsia sul corpo del 27enne, che come detto sopra era originario del capoluogo campano ma che viveva in Toscana, di preciso nella provincia di Arezzo.

GIANLUCA VOLPE MORTO ALLE CANARIE: NESSUN SEGNO DI MORTE VIOLENTA

In base alle prime indiscrezioni circolanti, il cadavere non lascerebbe trasparire una morte violenta, non vi sarebbero quindi ferite riconducibili a colpi d’arma da fuoco, strangolamenti o accoltellamenti, ma in ogni caso gli inquirenti vogliono battere ogni pista e al momento non è da escludere alcuna ipotesi, quindi un eventuale omicidio, un malore, ma anche un gesto estremo.

A dare la tragica notizia alla famiglia di Gianluca Volpe sono stati i carabinieri, a loro volta avvisati dal console italiano ad Arona, colui che sta tenendo i contatti con le autorità spagnole. Gianluca Volpi, classe 1997, si trovava da pochi giorni alle Canarie, anche se non è ben chiaro se il suo viaggio in Spagna fosse una vacanza invernale oppure per un impegno lavorativo. Si era trasferito in Toscana in tenera età assieme alla sua famiglia (genitori più due fratelli), in quanto il padre aveva trovato lavoro in una ditta della provincia di Arezzo.

GIANLUCA VOLPE MORTO ALLE CANARIE: LE SUE GRANDI PASSIONI

Qui il 27enne aveva frequentato le scuole e si era poi diplomato, arrivando a trovare anche un lavoro in ambito sanitario, quello che svolgeva appunto prima della sua morte. Secondo TgCom24.it non è da escludere comunque che Gianluca Volpe fosse alle Canarie in quanto volesse trasferirsi, magari per cambiare vita e trovare un nuovo lavoro, ma al momento non vi è alcuna certezza su questa ipotesi.

Era un grande appassionato di pugilato, a cominciare dal suo idolo, il boxeur americano Muhammad Ali, considerato uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, e il suo cuore batteva anche per Ryan Garcia, altro pugile a stelle e strisce. Era anche appassionato di viaggi, cani e tatuaggi, tutte passioni che purtroppo si sono spente da qualche giorno a questa parte. Attendiamo notizie dalla magistratura, nel frattempo gli amici smentiscono qualche segnalare di malessere che potesse far pensare ad un tragico gesto: forse si è trattato di un “semplice” malore?