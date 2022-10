Chi è Gianluigi Buffon, compagno di Ilaria D’Amico/ “Eravamo reduci da sofferenze…”

Gianluigi Buffon, la carriera del grande portiere e il suo idolo

Gianluigi Buffon è uno dei migliori portieri di tutti i tempi ed è anche il compagno della giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico. Soprannominato “Gigi”, nasce nel 1978 in una famiglia di sportivi, sin da subito si innamora del calcio e inizia a praticarlo con il Canaletto, squadra legata alla Spezia. Il 13 giugno del 1991 Buffon viene acquistato dal Parma per 13 milioni di lire, fino a quel momento aveva giocato come centro campista, poi iniziò a giocare come portiere, mostrando a tutti il suo grande talento. Uno dei suoi idoli era Thomas N’Kono, un portiere camerunese, considerato uno dei migliori portieri africani di sempre. Tanto era la stima che Buffon provava per questo portiere, che decise di chiamare il suo primogenito proprio Thomas.

Il 3 luglio del 2001 è un anno memorabile, la Juventus acquista Buffon per 75 miliardi di lire e proprio con i bianconeri Gianluigi ottiene la maggior parte dei suoi successi. Troppe vittorie da elencare ma alcune sono rimaste memorabili: Buffon ha vinto dieci campionati di Serie A, uno di Serie B, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, un campionato di Ligue 1, una Supercoppa di Francia ed è stato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d’Europa nel 2012.

Gianluigi Buffon e la famiglia allargata

Gianluigi Buffon ha avuto una carriera calcistica piena di vittorie ma molto movimentata, la stessa cosa si può affermare in merito alla sua vita privata. Dal 2011 al 2014 il calciatore è stato sposato con la showgirl Alena Seredova, la loro storia ha fatto molto parlare il mondo del gossip e continua a farlo tutt’oggi, questo perché i due hanno ancora un legame e mantengono un buon rapporto grazie ai loro figli: David Lee e Louis Thomas. Nel cuore del calciatore però c’è posto solo per una persona da ben nove anni: Ilaria D’Amico.

In merito al loro rapporto, la giornalista, a breve conduttrice di un programma su Rai 2, aveva affermato: “Ci siamo incontrati perché eravamo nella stessa situazione emotiva, reduci da grandi sofferenze, di crisi profonde. Quando ci siamo visti abbiamo sentito il bisogno di raccontarci come dei rubinetti aperti e abbiamo capito che dentro di noi era successo qualcosa”. Nel 2016 i due hanno coronato il loro amore con l’arrivo del piccolo Leopoldo Matia ma non sono mai convolati a nozze. Attualmente girano delle voci riguardo a una presunta crisi tra il calciatore e Ilaria D’Amico e il motivo potrebbe essere proprio la proposta di matrimonio che tarda ad arrivare.











