“Gianluigi Buffone”, gaffe di RaiNews su Twitter/ Social ironici: “Occhio al T9 Rai”

Una piccola gaffe di RaiNews con protagonista il portiere della Juventus, Buffon, sta facendo il giro del web. I colleghi della tv pubblica hanno infatti postato un tweet sul proprio profilo ufficiale scrivendo “Gianluigi Buffone”. Il cinguettio faceva riferimento alla segnalazione da parte dell’Asl di Torino alla procura dello stesso capoluogo lombardo, in merito al fatto che sette calciatore della Juventus avessero abbandonato la “bolla” istituita dopo i casi di positività al covid emersi durante la scorsa settimana. “Nel mirino dell’azienda sanitaria – il tweet incriminato di RaiNews – sono finiti Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo Luis da Silva, Paulo Dybala, Ronaldo, Gianluigi Buffone e Merih Demiral”. Ovviamente il cognome del portiere juventino storpiato non è passato inosservato, e in breve tempo il tweet è diventato virale, finendo in trend topic sul noto social network. Moltissimi sono infatti coloro che hanno dedicato un post all’evento, come ad esempio “Io sto morendo per Gianluigi buffonE in tendenza”, e ancora “Un “Gianluigi Buffone” è per sempre…”.

GIANLUIGI BUFFONE, GAFFE DI RAINEWS: “ERRORE VOLUTO?”

C’è chi invece ha scritto “Gianluigi Buffone…. Mi chiedo come Rai news chiami Andrea Pirlo…”, mentre un altro aggiunge “State attenti col T9 alla Rai…”, facendo riferimento al correttore automatico del cellulare. Secondo Biagio, un altro utente dei social, non è invece da escludere che l’errore della Rai sia stato addirittura voluto, insinuazione da cui noi prendiamo le distanze: “Rainews scrive ‘Gianluigi Buffone’? Errore del correttore ortografico o voluto? Violare l’isolamento fiduciario per raggiungere la nazionale non è giustificabile ma comprensibile. Violarlo per raggiungere la D’Amico…”. E ancora: “Gianluigi Buffone in tendenza nel giorno” del compleanno di Dida, è il “karma”, riferendosi alla famosa finalissima di Champions League 2002-2003 fra Juventus e Milan all’Old Trafford. Infine, come già aveva suggerito qualcuno, un altro utente chiede che RaiNews faccia il bis: “Se la RAI ha gli attribuiti, dopo Gianluigi Buffone voglio Andrea Pirla“.



