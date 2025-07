Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante condividono sui social le emozioni e la gioia per il battesimo del figlio Leo.

Prima di tornare in campo e affrontare una nuova stagione calcistica, Gianluigi Donnarumma ha festeggiato il battesimo del figlio Leo. Con un video pubblicato sui rispettivi profili Instagram, sia Donnarumma che Alessia Elefante hanno condiviso con i followers la gioia per il momento familiare vissuto insieme agli altri parenti e agli amici. La cerimonia si è svolta a Pompei, nel complesso Bartolo Longo, un luogo in cui il portiere ha vissuto la sua infanzia e ad officiarla è stato Don Andrea Fontanella, suo grande amico.

Dopo la cerimonia, la coppia e il piccolo festeggiato si sono trasferiti in un luogo da sogno, con una vista mozzafiato direttamente sul Vesuvio. La location era totalmente addobbata con colori azzurro e bianco mentre il lungo tavolo era addobbato a festa con fiori bianchi e candele.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante: allargano la famiglia?

Ogni dettaglio è stato curato per rendere la festa del battesimo del piccolo Leo indimenticabile. Anche i tovaglioli, infatti, erano decorati con l’iniziale del bambino. Una grande festa per la coppia e il resto della famiglia che ha trascorso un giorno indimenticabile in un luogo davvero magico. Per il momento, il piccolo Leo è l’uniio figlio della coppia che, però, potrebbe in futuro allargare il matrimonio.

Con un futuro calcistico tutta da scrivere per Donnarumma, quello provato è già molto chiaro. La storia d’amore con Alessia Elefante dura da tempo e, ogni giorno, diventa sempre più forte e stabile. Dopo il matrimonio con la proposta di matrimonio del portiere che ha conquistato tutti, la coppia potrebbe allargare la famiglia e regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Leo.