Gianluigi Donnarumma lascia il Milan/ Ufficiale, Maldini: “Strade si dividono”

Gianluigi Donnarumma lascia il Milan: l’ufficialità dell’addio del portiere alla squadra rossonera, che ha contribuito quest’anno a portare al secondo posto in campionato e a qualificarsi alla prossima edizione della UEFA Champions League a suon di parate e prestazioni super, si è materializzato in queste ore, nell’ambito di una chiacchierata di Paolo Maldini con AC Milan Talk, canale Twitch del club meneghino, durante la quale il direttore sportivo ha comunicato la partenza dell’estremo difensore, che si accaserà altrove.

“Credo che si debbano ringraziare tutti i calciatori che hanno fatto questa stagione incredibile – ha sottolineato Maldini –. Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. È difficile da accettare, è sempre più difficile trovare carriere. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che augurargli il meglio”.

GIANLUIGI DONNARUMMA LASCIA IL MILAN: VA ALLA JUVENTUS?

Gianluigi Donnarumma non sarà quindi il portiere del Milan nella prossima stagione, che vedrà il ritorno del Diavolo nella massima competizione europea per club dopo sette anni di astinenza. Al suo posto è già stato preso Maignan, ma ora cresce la curiosità sulla prossima meta dell’estremo difensore titolare della Nazionale italiana, di cui difenderà i pali nel corso degli ormai imminenti Europei, ai quali la formazione del ct Roberto Mancini vuole certo ben figurare. Tutti gli indizi, al momento, portano a Torino, sponda Juventus: al di là degli ottimi rapporti del procuratore di Donnarumma, Mino Raiola, con la dirigenza zebrata (il vicepresidente Nedved su tutti, ma non solo), la Vecchia Signora ha da tempo posato gli occhi sul talento rossonero e potrebbe varare un vero e proprio restyling nel reparto portieri, con Buffon che ha già detto addio e Szczesny che potrebbe seguirlo a stretto giro di posta. Donnarumma arriverebbe in Piemonte per raccogliere l’eredità del polacco e come vice potrebbe ritrovarsi Mattia Perin, ora in prestito al Genoa, ma di proprietà dei bianconeri. Per il ruolo di terzo, resta da capire se sarà offerto il rinnovo di contratto a Carlo Pinsoglio o se, invece, si punterà sul fratello di Gianluigi Donnarumma, Antonio.

