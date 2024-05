Gianluigi Donnarumma papà: la fidanzata Alessia Elefante è incinta/ Foto annuncio: “Non vediamo l’ora…”

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante annunciano via Instagram che presto saranno genitori

Gianluigi Donnarumma sarà presto papà: la sua fidanzata Alessia Elefante è incinta. “Non vediamo l’ora di conoscerti”, è la frase con la quale il celebre portiere e la sua dolce metà hanno annunciato su Instagram che presto arriverà il loro primo figlio. La coppia Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si prepara a dare alla luce il frutto dell’amore indossando, tra le immagini pubblicate a corredo dell’annuncio, maglie di calcio con le scritte “mamma” e “papà”.

La coppia ha dunque scelto di diramare la notizia via social, per la gioia dei loro fan che hanno reagito con un tripudio di interazioni di grande entusiasmo. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sono al settimo cielo per questa nuova fase della loro vita di coppia: ricordiamo che i due stanno insieme dal 2016 e sono una coppia molto affiatata. Lei è una interior designer di 27 anni che ha deciso di seguire Gigio in Francia, dove gioca per il Paris Saint Germain.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante presto genitori: web in tilt per la notizia!

Molto presto nascerà il loro primo bambino o la loro prima bambina, chiaramente é ancora presto per dichiarare il sesso del nascituro ma é indubbio che vi sia già grande attesa tra i fedeli fan della coppia vip più chiacchierata nel segno del gossip di queste ore di fine maggio 2024.

In aggiunta al post d’annuncio della nascita tanto attesa, online, non a caso si rilevano tra i commenti del web i messaggi di stima, affetto e gli auguri degli utenti più vicini alla coppia. E nella lunga top list non mancano all’appello il compagno di squadra del portiere che ha corteggiato a lungo la futura neo mamma, Kylian Mbappé, e i compagni di reparto Alex Meret e Marco Silvestri.

