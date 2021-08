Gianluigi Gelmetti è morto/ É stato il direttore dell’Opera di Roma

Il maestro Gianluigi Gelmetti è morto. Il direttore d’orchestra aveva 75 anni e ad annunciare la sua scomparsa è il Teatro dell’Opera di Roma con un post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale: “Il Teatro dell’Opera di Roma comunica, con profondo dolore, la scomparsa del maestro”. Gianluigi Gelmetti è venuto a mancare a Montecarlo. Il suo è stato uno dei nomi più importanti per la musica internazionale. Il maestro Gelmetti ha diretto orchestre in tutto il mondo. Dopo essere stato il Direttore Musicale all’Opera di Roma per dieci anni, dopo aver diretto l’Orchestra della Radio di Stoccarda e l’Orchestra Sinfonica di Sydney, dal 2012 al 2016 è stato direttore musicale ed artistico dell’Orchestre Philharmonique de Montecarlo dove è morto.

Chi era Gianluigi Gelmetti

Classe 1945, Gianluigi Gelmetti è stato un direttore d’orchestra e un docente monegasco. Il suo talento viene fuori sin da giovanissimo. A soli 16 anni ha diretto la sua prima direttrice d’orchestra come allievo di Sergiu Celibidache. Il suo nome è famoso in tutto il mondo: ha diretto al Teatro alla Scala, al Royal Opera House Covent Garden, all’Opéra national de Paris, Teatro Real di Madrid, Filarmonica di Berlino, Monaco di Baviera, Vienna e San Pietroburgo. Nel corso della sua straordinaria carriera, inoltre, ha ottenuto diversi premi come il Rossini d’Oro; il Premio Verdi. Con la scomparsa di Gelmetti, il mondo della musica e del teatro perdono un importante rappresentante.

