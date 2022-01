Gianluigi Martino, ex fidanzato di Valeria Marini/ “Mai messo le mani addosso”

Valeria Marini ha iniziato la sua esperienza al “Grande Fratello Vip” da single, confessando di essere ancora in attesa del grande amore. L’ex primadonna del Bagaglino non è stata finora fortunata in amore, come dimostra quanto accaduto con il matrimonio con Giovanni Cottone, finito poco tempo dopo il sì e poi annullato dalla Sacra Rota.

Non tutto è andato per il meglio nemmeno con il suo ultimo ex fidanzato, Gianluigi Martino, a cui è stata legata con vari tira e molla per circa un paio d’anni. Lui, un manager televisivo particolarmente noto nell’ambiente, era stato definito il suo “toy boy” a causa della forte differenza d’età (è un classe 1984), ma non è stato quella la motivazione determinante per la fine della loro relazione.

Gianluigi Martino e l’amore turbolento con Valeria Marini: chi è il suo ex fidanzato

Gianluigi e Valeria si erano conosciuti inizialmente per motivi di lavoro, ma si sono poi scoperti innamorati, come aveva raccontato lui stesso a ‘Oggi’: “Fui l’unico a sostenere Valeria in un momento difficile in cui aveva litigato con la madre. Ogni sera piangeva come una bambina, mentre io la consolavo con tenerezza riuscendo, alla fine, a farla riconciliare con la mamma”.

In un’intervista a Barbara D’Urso la showgirl aveva fatto intendere che lui avesse avuto atteggiamenti negativi nei suoi confronti, ma lui aveva respinto al mittente tutte le accuse: “E’ tutto falso, non le ho mai messo le mani addosso“. Nonostante le voci messe in giro sul suo conto, lui ha voluto sottolineare un aspetto importante: “Nutro un profondo rispetto per il legame che abbiamo avuto, non parlerò mai male di lei”.

