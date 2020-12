Gianluigi Martino, ex fidanzato Valeria Marini/ “Mamma Gianna si è messa contro”

Gianluigi Martino, classe 1984, è stato fidanzato con Valeria Marini. A svelare la loro relazione è stato il settimanale Spy nel febbraio 2019, poco dopo l’addio della showgirl a Patrick Baldassari. La conferma è arrivata a settembre 2019, quando i due innamorati hanno iniziato a pubblicare scatti insieme sui social. Ma ormai da qualche settimana, Valeria Marini ha annunciato in diverse occasioni di essere tornata single, sorvolando sempre sui motivi della rottura. Gianluigi Martino è stato recentemente ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, dove ha parlato del suo rapporto con Valeria Marini. Dopo che il settimanale Nuovo lo aveva paparazzato con Emanuela Tittocchia, la showgirl lo ha diffidato dal parlare di lei, ma l’imprenditore ha voluto pubblicamente ribadire i suoi sentimenti: “Io amo Valeria, io sono innamorato di Valeria. È vero che ci siamo allontanati, ma l’amore non è un interruttore che si spegne”, ha detto su Canale 5.

Gianluigi Martino è ancora innamorato di Valeria Marini

In questa occasione Gianluigi Martino ha confermato che Gianna Orrù, mamma di Valeria, si sarebbe intromessa tra di loro: “Ci siamo allontanati perché io avrei dovuto mantenere una storia nascosta… La mamma di Valeria si è messa contro, ha detto ‘Basta, stop. Chiuso il rapporto’. E io e Valeria abbiamo continuato a vivere la nostra storia di nascosto”, i due quindi hanno continuato a vedersi di nascosto per due mesi, per evitare che la signora Gianna lo scoprisse. Nonostante la fine della loro relazione, Valeria Marini e Gianluigi Martino sarebbero ancora in contatto: “Lei sa che sono ancora innamorato di lei, ma ci siamo rispettivamente bloccati su Whatsapp. Ci scriviamo tramite mail, pensa a che punto siamo arrivati…”, ha detto l’imprenditore a Pomeriggio Cinque. Raffaello Tonon, anche lui ospite di Barbara d’Urso, ha difeso la mamma di Valeria Marini non credendo fino in fondo alla versione di Martino: “Il problema della Marini è che è una persona perbene, intelligentissima, scaltrissima, ma ha una fragilità di fondo che è quella di credere ancora nell’amore. Sicuramente lei è stata turlupinata…”. Ma Gianluigi Martino si è difeso dicendo di lavorare da molti anni nel mondo dello spettacolo e di non aver mai approfittato del suo rapporto con Valeria Marini.



