Gianluigi Martino, ex Valeria Marini/ “Lei mi querela? Io la amo ancora ma..”

Cosa è successo tra Gianluigi Martino e la bella Valeria Marini? I due si erano presenti a Live Non è la d’Urso annunciando il loro rapporto e il loro amore ma, a quanto pare, da allora ne sono cambiate di cose e il giovane adesso risulta single e disperato mentre la showgirl sarda minaccia vendetta. Non si capisce bene cosa sia successo tra loro e quale sia la verità ma la stessa Barbara d’Urso ha ospitato Martino a Pomeriggio5 portando a galla la questione ma annunciando anche che Valeria Marini ha annunciato una diffida nei confronti del suo ex e di Emanuela Tittocchia con la quale, si vocifera, avrebbe avuto un flirt in tempi non sospetti. In realtà i due hanno parlato di una vecchia amicizia e di una vecchia storia che niente avrebbe a che fare con il periodo in cui lui stava con Valeria Marini anche se hanno ammesso di essersi rivisti. Sarà questa cosa ad aver fatto infuriare la showgirl tanto da lasciare il suo bel fidanzato?

Gianluigi Martino: “Non stavo con Valeria Marini per visibilità”

Secondo Gianluigi Martino i motivi sarebbero altri ovvero l’intromissione di persone esterne alle loro coppie. Lo stesso Raffaello Tonon, ospite in studio a Pomeriggio5 avrebbe rilanciato sull’argomento rivelando che nemmeno mamma Gianna Orrù lo sopportava più proprio perché, a detta di tutti, lui stava con Valeria Marini solo per visibilità e interessi. Gianluigi Martino ha rimandato al mittente le accuse rivelando di essere un manager che lavora dietro le quinte della televisione ormai da un decennio e che di sicuro non ha bisogno di Valeria Marini per apparire: “Perché io faccio un altro lavoro, sono un manager televisivo, e sto dietro le quinte”. Quale sarà la verità?



