Gianluigi Martino, ex Valeria Marini/ “Piange per me, mi ha lasciato per colpa di…”

Scontro finale a Live non è la d’Urso questa sera, in quest’ultima puntata di gennaio, tra Valeria Marini e Gianluigi Martino. Chi sta seguendo i programmi di Barbara d’Urso sa bene di chi e di cosa stiamo parlando ma tutti gli altri sono all’oscuro del fatto che la showgirl sarda, che proprio in tv aveva presentato il suo giovane fidanzato, ha chiuso bruscamente la loro relazione già lo scorso anno. A quel punto il giovane si è sentito in dovere di andare in giro per tv e giornali a dire la sua a riguardo rivelando che la Marini lo ama ancora, e viceversa, ma che a rovinare tutto ci ha pensato la famiglia di lei e, in particolare, sua madre Gianna.

Proprio nei giorni scorsi, il giovane manager, 36 anni, ha raccontato dell’inizio della loro unione lavorativa e poi di quella personale che si è interrotta proprio per via di motivi esterni alla loro relazione che, a suo dire, era perfetta.

Gianluigi Martino: “Piange per me, mi ha lasciato per colpa di…”

Secondo quanto ha rivelato Gianluigi Martino, spesso ospite proprio a Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso, sembra che è stato proprio lui a far riconciliare Valeria Marini con la sua amata mamma quando le due si erano allontanate ma mai errore fu più grande. Qualcuno ha calunniato il giovane manager fino a convincere la suocera di cose non vere e a quel punto proprio lei avrebbe fatto pressione su Valeria Marini spingendola a lasciarlo. Lui ha rivelato di aver messo un avvocato ad occuparsi della questione, pronto a denunciare tutti coloro che lo hanno calunniato agli occhi di Gianna, ma siamo sicuri che questo funzionerà? Il confronto finale con Valeria Marini andrà in scena questa sera a Live non è la d’Urso quando i due si troveranno faccia a faccia per chiudere la questione: la showgirl ammetterà i suoi sentimenti o rivelerà la verità dietro il suo addio al suo ex?

