Gianluigi Martino, fidanzato Valeria Marini/ “Chi la critica non conosce il suo…”

Gianluigi Martino, il fidanzato di Valeria Marini, si scaglia contro gli opinionisti che continuano a criticare la permanenza della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Oltre agli attacchi ricevuti in casa dai coinquilini, Valeria Marini è spesso criticata per il suo atteggiamento da primadonna all’interno della casa. Di fronte alle parole pungenti di alcuni opinionisti nei confronti della fidanzata, Gianluigi Martino ha deciso di dire basta. Attraverso le pagine di Novella 2000. il compagno della showgirl esorta tutti gli opinionisti televisivi ad usare altri toni per commentare le avventure della fidanzata nella casa di Cinecittà. “Il livello culturale delle argomentazioni mi lascia veramente basito…Probabilmente non sono a conoscenza del curriculum di Valeria…”, ha detto Martino.

GIANLUIGI MARTINO DIFENDE LA FIDANZATA VALERIA MARINI: “DOVREBBE AVERE L’OCCASIONE PER RIBATTERE”

Valeria Marini, sin da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha creato scompiglio dando vita ad accese discussioni con Antonella Elia. Gli scontri con quest’ultima hanno diviso il pubblico e gli opinionisti tra quelli che si schierano con la Elia e quelli che difendono la Marini. Di fronte alle critiche che la showgirl continua a ricevere, il fidanzato Gianluigi Martino chiede che le venga data la possibilità di ribattere. “Mi auguro che questi sedicenti opinionisti esprimeranno le loro idee nel rispetto delle persone, soprattutto avendole come diretti interlocutori ed avendo ben chiaro la loro storia come personaggi pubblici…” – ha spiegato a Novella 2000. “Dovrebbe ribattere a questi opinionisti…Penso sia giusto…”, ha concluso. Sicuramente, all’interno della casa, per l’emergenza coronavirus non entrerà nessuno, ma Alfonso Signorini potrebbe dare alla Marini la possibilità di un confronto a distanza. Avverrà davvero o Valeria dovrà aspettare di uscire per ribattere alle critiche degli opinionisti?



