Gianluigi Martino, fidanzato Valeria Marini/ Sorpresa in diretta a Pomeriggio 5!

Si continua a festeggiare compleanni in diretta a Pomeriggio 5 e oggi, 14 maggio, è la volta di una showgirl italiana molto famosa e amata dal pubblico italiano: Valeria Marini. Oggi compie infatti 53 anni ma non sa che Barbara D’Urso si è accordata col suo fidanzato Gianluigi Martino per organizzarle una sorpresa in diretta a Pomeriggio 5. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice nel promo della nuova puntata, anticipandolo nel collegamento con Martino che è pronto a stupire Valeria con un colpo di scena. Sarà una nuova prova d’amore nei confronti della Marini che, a quanto pare, non si aspetta che la D’Urso sta per collegarsi con lei e farle in modo molto speciale gli auguri.

Valeria Marini festeggia 53 anni: dopo il Grande Fratello Vip…

In attesa di scoprire cosa accadrà tra Valeria Marini e Gianluigi Martino in diretta a Pomeriggio 5, scopriamo le dichiarazioni fatte dalla showgirl stellare in un’intervista rilasciata a Super Guida Tv. In questa, la Marini è tornata a parlare della sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip in piena pandemia da Coronavirus, svelando: “Quando sono uscita dalla casa e mi sono trovata davanti a questa situazione irreale e ad un silenzio assordante non ti nascondo che ho trascorso diverse notti piangendo.” Poi ha aggiunto: “Però poi ho trovato la forza di reagire perché in queste situazioni non bisogna lamentarsi e criticare e nemmeno lasciarsi andare alle polemiche. E’ importante mantenersi uniti per scovare le strade migliori per poter uscire da questa situazione”.



