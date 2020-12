Gianluigi Martino replica a Valeria Marini/ “Fango su di me. Tra noi non è finita!”

Valeria Marini, ospite qualche giorno fa di Silvia Toffanin a Verissimo, ha annunciato la fine della sua relazione con Gianluigi Martino. Una notizia della quale si era però già discusso e che lo stesso Martino aveva ufficializzato nel salotto di Pomeriggio 5. Proprio da Barbara D’Urso ha poi voluto replicare a chi lo ha accusato di volere soltanto visibilità ai danni della Marini. Parole che Gianluigi ha voluto ribadire nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000. Stando a quanto riporta LaNostraTv, Martino avrebbe dichiarato che tali illazioni sarebbero sorte dopo aver partecipato a Live Non è la d’Urso con l’allora compagna. “Da quella ospitata, non so per quale motivo, hanno iniziato a buttare fango su di me! – ha tuonato l’uomo, per poi precisare – Non cerco visibilità… Non sono uno showman…”

Gianluigi Martino: “La mia storia con Valeria Marini non è finita!”

Così come anticipato a Pomeriggio 5, anche nel corso dell’intervista al giornale diretto da Roberto Alessi Gianluigi Martino ha svelato che tali voci sarebbero arrivate all’orecchio della mamma di Valeria Marini, cosa che avrebbe aiutato fortemente a compromettere il loro rapporto. Gianluigi non solo ha rimandato al mittente le accuse, ma ha tenuto invece a sottolineare che: “Ho lasciato i miei progetti professionali, e non sono pochi, per portare avanti al meglio il nostro rapporto…” Se Valeria Marini parla di storia finita, Gianluigi Martino non si dice della stessa idea: “Ci siamo solo allontanati…La nostra storia non è finita del tutto”, ha concluso.



