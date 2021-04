Gianluigi Martino Vs Valeria Marini “84 chili? E’ fuori forma!”/ “Se stava con me..”

Piovono ancora commenti e accuse su Valeria Marini e se qualcuno critica la sua partecipazione all’ennesimo reality show, Supervivientes per spiegare meglio, altri ancora hanno notato il suo aspetto “affaticato”. A criticare aspramente il fisico di quella che possiamo ormai definire la sua ex è Gianluigi Martino che dalle pagine del settimanale Nuovo ha ammesso di aver notato una serie di differenze tra quello che la sua compagna era un tempo e quella che ha visto adesso sull’Isola del programma spagnolo. A suo dire Valeria Marini ha preso qualche chilo ed è addirittura fuori forma. Naturalmente la sua critica si trascina dietro anche le polemiche sul poco gusto del suo giudizio ma sicuramente farà infuriare la showgirl che già nella prossima puntata potrebbe venire a sapere delle parole del suo ex.

Gianluigi Martino Vs Valeria Marini “84 chili? E’ fuori forma!”

In una intervista rilasciata a Nuovo, Gianluigi Martino ha confidato di aver visto alcuni video di Valeria Marini e di non averla trovata in forma smagliante: “La trovo fuori forma. Alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava 84 chili” e poi mette in evidenza il fatto che quando stavano insieme il suo fisico era ben diverso: “Forse era l’amore che me la faceva vedere così”. Secondo l’ex di Valeria Marini sembra proprio che la sua esperienza nel reality spagnolo sia legata alla truffa che ha visto coinvolta la mamma proprio per ripulire la loro immagine, le due cose sono davvero legate?

