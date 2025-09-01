Nel giorno del debutto di Gianluigi Nuzzi al timone di Dentro la notizia, Myrta Merlino gli scrive un messaggio su Instagram.

Dopo tante attesa, oggi, lunedì 1 settembre 2025, ha debuttato Gianluigi Nuzzi al timone del nuovo programma pomeridiano di canale 5 dal titolo “Dentro la notizia”. Dopo anni in cui, ogni giorno, i telespettatori di canale 5 hanno seguito Pomeriggio 5, prima con la conduzione di Barbara D’Urso e poi con quella di Myrta Merlino, Pier Silvio Berlusconi e la sua squadra hanno deciso di cambiare tutti. Dopo la scelta di puntare su Gianluigi Nuzzi, da anni padrone di casa di Quarto grado, è arrivata anche la decisione di salutare definitivamente il titolo Pomeriggio 5 per dare il via ad un nuovo corso.

Accolto dal pubblico presente in studio, Gianluigi Nuzzi ha rotto il ghiaccio così: “Buonasera a tutti, è un’atmosfera calda e mi fa piacere perché questa prima puntata – come lo saranno tutte – è dedicata all’attualità, sono Gianluigi Nuzzi e vorrei entrare nelle vostre case per raccontarvi quello che è successo, sempre accesi sui fatti e anche sulla realtà“.

Il messaggio di Myrta Merlino a Gianluigi Nuzzi

La prima puntata di “Dentro la notizia” è stata dedicata a diversi casi di cronaca, in primis la scarcerazione di Salvatore Raimondi, uno dei sequestratori del piccolo Tommy (Tommaso Onofri). In questa prima settimana, Nuzzi avrà la possibilità di conquistare il pubblico in vista del ritorno di Alberto Matano, alla guida de La vita in diretta che partirà lunedì 8 settembre.

Per il conduttore di Dentro la notizia è così una settimana importante e nel giorno del debutto ha ricevuto il messaggio di supporto di Myrta Merlino che ha scritto un messaggio per il collega pubblicato tra le storie della sua pagina Instagram. “Mando un grande abbraccio e forte in bocca al lupo all’amico e collega Gianluigi Nuzzi per questa nuova avventura! Daje!“, le parole della Merlino che ha salutato il pubblico dopo aver condotto due edizioni di Pomeriggio 5.

