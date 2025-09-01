Dentro la notizia con Gianluigi Nuzzi parte su Canale Cinque, pubblico diviso: "Effetto Quarto Grado di pomeriggio"

Semaforo verde per Gianluigi Nuzzi e Dentro la notizia, su Canale Cinque parte il nuovo programma d’informazione che eredita il posto di Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino. E non mancano fin da subito le opinioni sui social, tra chi punta il dito contro il format, pur riconoscendo le grandi doti dello stesso Nuzzi al timone. Giuseppe Candela, noto giornalista e opinionista, ha commentato così su X la prima puntata del programma Mediaset tanto voluto da Berlusconi:

Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio/ Insieme dal 2020: l'amore esploso a Capri

“Nuzzi è un professionista e la sua forza sulla nera aiuta sul fronte ospiti/esclusive. L’effetto Quarto Grado al pomeriggio però è inevitabile e televisivamente appesantisce moltissimo. È solo la prima, serve tempo ma occhio all’effetto mattonata non diciamo dove” si legge sulla pagina X di Nuzzi. Vedremo come risponderà il pubblico nel primo responso degli ascolti tv che come al solito sarà diffuso domani. Intanto non mancano commenti sui social da parte dei telespettatori.

Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci/ Insieme fin da bambini: "Così l'ho conquistata"

Social divisi dopo il debutto di Dentro la notizia

Molti telespettatori di Canale Cinque si sono sintonizzati con Dentro la notizia per godersi il debutto di Gianluigi Nuzzi con grande curiosità. Il format ha diviso l’opinione, tra chi apprezza il format e nota delle somiglianze con La vita in diretta:

“Programma che scorre ed è godibile, ci piace questa trasmissione”. Altri invece bocciato Nuzzi: “Format lento, sembra peggio di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino e ce ne voleva” si legge sempre sui social. Vedremo se nelle prossime puntate la trasmissione prenderà piede e convincerà anche gli scettici dopo questo debutto. Intanto è arrivato il messaggio di buona fortuna di Myrta Merlino per Nuzzi.

Come sta Stash? "Finalmente negativo"/ "Sono stato male e ho fatto un tampone"