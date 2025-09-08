Gianluigi Nuzzi contro Alberto Matano, spunta la prima frecciatina: "C'è chi si occupa di piccioni e chi..."

E’ iniziato lo scontro diretto tra Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi e Pomeriggio Cinque di Alberto Matano. Oggi ha preso il via la nuova edizione del programma di Rai1 condotto dal conduttore originario di Catanzaro e il suo diretto rivale dal reparto Mediaset non ha risparmiato una frecciatina al diretto interessato:

Barbara D’Urso ospite a Belve?/ Svelato il ‘sogno’ di Francesca Fagnani: “Vuole lei e Chiara Ferragni!”

“C’è chi si occupa di piccioni che lasciano gli escrementi e qui ci dobbiamo preoccupare del piccione che è semplicemente un collega di Chiara…”. In molti sui social hanno ipotizzato che si potesse trattare di una frecciatina rivolta al collega, altri hanno preferito evitare la polemica, anche se la certezza è che la sfida tra i due diretti rivali è partita davvero. Vedremo dopo le prime settimane quale sarà il responso della sfida tra due maestri della comunicazione e del giornalismo come Alberto Matano e Gianluigi Nuzzi. Nuovo dirimpettaio per La vita in diretta, intanto Gianluigi Nuzzi continua a conoscere e apprezzare i telespettatori di Canale Cinque, dopo aver ereditato la patata bollente tenuta per due anni da Myrta Merlino.

Andrea Mainardi diventerà papà per la terza volta: "Sono emozionatissimo!"/ Chi è la moglie Anna Tripoli

Gianluigi Nuzzi e Alberto Matano, partita la sfida: gli opinionisti tornano su Rai1

Nei giorni scorsi, secondo un rumor rivelato da Giuseppe Candela, molti ex opinionisti di Pomeriggio Cinque avrebbero bussato dalle parti di Alberto Matano per un eventuale ritorno al tavolo.

“Tra i tanti che si sono proposti hanno ottenuto un sì, per il momento ci sono Anna Pettinelli, Vladimir Luxuria e Antonio Caprarica“ scrive il giornalista ammettendo che presto potremmo assistere a diversi ritorni dalle parti di Rai1 dopo l’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque.