“DISSING” TRA GIANLUIGI NUZZI E FEDERICA SCIARELLI?

Anche Quarto Grado si è occupato del caso della scomparsa di Daniela Ruggi e dello ‘sceriffo’ indagato per sequestro di persona, e Gianluigi Nuzzi lo ha voluto far notare con un intervento, a margine di un servizio, che sui social è stato interpretato come un attacco a Federica Sciarelli di Chi l’ha visto?. Al termine di un servizio, il conduttore ha colto l’occasione per ringraziare l’inviata del programma Ilaria Dalle Palle per il lavoro svolto, in particolare le ha fatto i complimenti per essere riuscita a far tirar fuori a Domenico Lanza gli indumenti di Daniela Ruggi che custodiva nel baule dell’auto.

Pierina Paganelli, audio choc di Manuela su Valeria/ “Ha rovinato Louis, voglio che ci sia giustizia”

Tanto è bastato per un breve sfogo: “Bravi tutti i cronisti che si stanno occupando di questa vicenda, perché sicuramente le storie di cronaca non sono esclusive di nessuno, tutti hanno il dovere di raccontarla“. A questo punto ha fatto un riferimento a una “maestrina“, senza rivelare in maniera esplicita la persona cui fa riferimento e che sui social hanno individuato in Federica Sciarelli.

Pierina Paganelli/ Valeria: “Manuela voleva un figlio da Louis Dassilva e scappare con lui”

LO SFOGO DI GIANLUIGI NUZZI E LA REAZIONE SOCIAL

“A me dispiace quando ogni tanto qualche maestrina tira fuori la penna rossa o la penna blu, ancor peggio, e vuole tutto per la sua trasmissione“, la frecciatina di Gianluigi Nuzzi quando erano passati una decina di minuti dall’inizio della nuova puntata di Quarto Grado. Sui social non è passata inosservata questa affermazione, ma il conduttore non ha ottenuto sostegno, visto che su X c’è chi definisce la mossa di Nuzzi una “caduta di stile” e chi parla di una frecciata di “una bassezza inaudita“.

Liliana Resinovich/ E i tre "misteri": il cordino, l'auto di Sebastiano e l'orologio di Lilly

Dunque, sull’ex social Twitter va in scena una difesa in diretta della conduttrice di Chi l’ha visto?: “Nuzzi lascia perdere le frecciatine alla grandissima Federica Sciarelli!“, scrive, ad esempio, un utente. Anche lo stand up comedian Fulvio Venanzini è intervenuto: “Nuzzi che dissa la Sciarelli in diretta? Aspettiamo una risposta a quel brutto “maestrina” di mammucariana memoria!“, ha scritto su X.