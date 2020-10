Gianluigi Nuzzi ha l’influenza: salta Quarto Grado?/ “Sto attendendo tampone covid”

Gianluigi Nuzzi sarà presente questa sera per la classica puntata in diretta di Quarto Grado su Rete 4? E’ questa la domanda che aleggia nei corridoi di Mediaset, in quel di Cologno Monzese. Il noto giornalista, scrittore, opinionista e presentatore tv, ha spiegato di aver l’influenza. “Amiche e amici – scrive su Instagram – una fastidiosa influenza mi ha impedito oggi di scrivervi sui social come al solito… Sono in isolamento volontario… A breve avrò l’esito del tampone… Sto bene e voglio tranquillizzarvi… Non preoccupatevi… ”. Per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio ha deciso di sottoporsi al test contro il coronavirus ed è in attesa dell’esito che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ecco perchè la presenza di Gianluigi Nuzzi questa sera non è certa, o meglio, non è certo che vada in onda l’intero programma. Se infatti il noto conduttore di Rete 4 fosse positivo al covid-19, a quel punto dovrà scattare per forza di cose l’isolamento fiduciario fino a che la malattia non sarà passata. La puntata di Quarto Grado di questa sera, come da anticipazioni pubblicate da Mediaset, tratterà diversi casi d’attualità, a cominciare dal giallo di Mariella Cimò, la donna scomparsa nell’agosto del 2011 nella sua casa di Catania, e il cui corpo non è mai stato ritrovato: il marito è stato condannato a 25 anni di galera, ma gli avvocati ricorreranno in Cassazione e non è da escludere che il giallo possa prendere una svolta inaspettata.

GIANLUIGI NUZZI HA L’INFLUENZA: IL SELFIE DA UNA MILANO DESERTA

Il programma di Gianluigi Nuzzi tratterà anche il caso di un’altra morte misteriosa quanto dolorosa, quella di Viviana Parisi e del figlio Gioele, entrambi trovati senza vita nei boschi di Caronia, in provincia di Messina. Una vicenda che ha ancora molti aspetti da chiarire, a cominciare dal capire come sia morta Viviana, se si sia suicidata o se qualcuno l’abbia uccisa perchè ha visto “qualcosa che non doveva vedere”, come ha spiegato in questi giorni il marito, Daniele Mondello. Tutto questo e molto altro ancora, in attesa di capire se Gianlugi Nuzzi sarà o meno al timone del suo talk show, in compagnia della nota spalla Alessandra Viero. Qualche info in più sullo stato di salute del conduttore potrebbe giungere magari dalla pagina Instagram dello stesso, visto che il giornalista è molto attivo sui social. Di recente ha pubblicato una foto da una Milano deserta a causa del lockdown, domandosi se a breve il capoluogo lombardo, visti i moltissimi contagi degli ultimi giorni, non possa essere nuovamente chiuso, non soltanto di notte…



