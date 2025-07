Gianluigi Nuzzi prende il posto di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5: la decisione di Pier Silvio Berlusconi.

Era un risvolto ampiamente nell’aria da tempo, oggi però è arrivata l’ufficialità: Myrta Merlino non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5 a partire dalla prossima stagione televisiva, al suo posto arriva Gianluigi Nuzzi. Ad annunciare il passaggio di testimone è stato Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa che – come riporta LaNostraTv – ha sottolineato la volontà di seguire una direzione che verta ulteriormente sulla cronaca e informazione quotidiana anche a costo di ridurre ulteriormente gli spazi dedicati a temi più leggeri e di costume.

“Ascolti o no, ci sarà meno leggerezza”, inequivocabile il pensiero di Pier Silvio Berlusconi, strettamente legato alla scelta di affidare la conduzione di Pomeriggio 5 a Gianluigi Nuzzi. Con il nuovo conduttore: “Andremo dove c’è una notizia” – ha spiegato l’amministratore delegato di Mediaset – “Cronaca, attualità, anche costume”.

Gianluigi Nuzzi ‘scalza Myrta Merlino: conduzione solitaria o affiancato a Pomeriggio 5?

Una direzione, quella preannunciata da Pier Silvio Berlusconi con l’annuncio di Gianluigi Nuzzi nuovo conduttore di Pomeriggio 5, già tentata con Myrta Merlino ma lasciando un discreto spazio anche a temi più leggeri che, a quanto pare, non hanno garantito dal punto di vista aziendale i risultati sperati. “Per quello che ho visto, siamo lontani dalla realtà nel fare costume” – ha dichiarato l’amministratore delegato Mediaset, come riporta LaNostraTv – “Se è così, meglio non farlo”.

Dunque, sarà Gianluigi Nuzzi il nuovo conduttore di Pomeriggio 5; al suo fianco potrebbe esserci una squadra di supporto corposa in particolare il possibile affiancamento di una giornalista. Questione sulla quale Pier Silvio Berlusconi per il momento ha tergiversato: “Non abbiamo ancora deciso; forse sì, forse no…”.