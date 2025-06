Pomeriggio Cinque, rebus conduzione: chi sostituirà Myrta Merlino?

La conduzione di Pomeriggio Cinque per la prossima edizione resta un rebus ancora tutto da risolvere, e sicuramente terrà banco nel corso delle prossime settimane. Myrta Merlino, dopo due anni al timone del contenitore pomeridiano di Canale 5, ha salutato commossa il suo pubblico consapevole che da settembre non tornerà più a fare compagnia ai suoi affezionati telespettatori. In sua sostituzione sono stati fatti diversi nomi, da Cesara Buonamici a Veronica Gentili, oltre a quello di Alfonso Signorini che avrebbe però declinato l’offerta.

Nelle ultime ore Davide Maggio ha anticipato che la conduzione di Pomeriggio Cinque sarà affidata ad un uomo, ma il nome al momento resta ancora un mistero. Ad avanzare un’ulteriore ipotesi, in questo flusso di indiscrezioni, è anche il giornalista Gabriele Parpiglia che ha svelato chi dovrebbe essere l’erede ufficiale di Myrta Merlino al timone del programma.

Gianluigi Nuzzi alla conduzione di Pomeriggio Cinque: l’indiscrezione

Con un post condiviso sul proprio profilo X, Gabriele Parpiglia ha fatto il nome di Gianluigi Nuzzi: “Allora per Pomeriggio5 in pole #gianluiginuzzi che mantiene la conduzione di #quartogrado. Il programma pomeridiano però potrebbe replicare lo schema #Mattinocinque e affidare la parte leggera a un volto femminile“. Nuzzi, dunque, non solo dovrebbe essere confermato al timone di Quarto Grado, programma che lo vede conduttore assieme ad Alessandra Viero ormai da tantissimi anni, ma potrebbe anche conquistarsi l’ambita fascia pomeridiana di Canale 5.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal giornalista, la formula di Pomeriggio Cinque potrebbe ricalcare quella di Mattino Cinque: la prima parte di conduzione potrebbe essere affidata a Gianluigi Nuzzi mentre la seconda parte, dedicata alle tematiche più leggere come spettacolo, gossip e televisione, ad un volto femminile non meglio specificato. Chi sarà dunque il sostituto di Myrta Merlino? Al momento tantissime ipotesi, ma per avere la certezza bisognerà attendere comunicazioni ufficiali direttamente dai vertici Mediaset.