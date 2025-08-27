Gianluigi Nuzzi è prossimo ad esordire con il nuovo contenitore pomeridiano: ‘Dentro la notizia’ scalza lo storico format di ‘Pomeriggio Cinque’.

Da Barbara D’Urso a Myrta Merlino, diversi sono stati i volti di ‘Pomeriggio Cinque’ nel corso di questi anni ma con la nuova stagione televisiva a cambiare è anche il titolo del format. Con Gianluigi Nuzzi alla conduzione, sbarca su Canale 5 ‘Dentro la notizia’ e proprio il giornalista, tra le pagine del settimanale Chi, ha presentato il nuovo progetto al netto di caratteristiche, differenze con il passato e propositi nel merito della tipologia di informazione che si vuole offrire al pubblico.

Gianluigi Nuzzi parte dal tema cromatico, partendo dalle sfumature dello studio fino alla tonalità della cronaca che aspira a raccontare tramite ‘Dentro la notizia’. “Non c’è un colore dominante perchè cronaca è un termine che andrebbe declinato solo al plurale. Alcuni, per facilità emotiva, pensano che la cronaca sia quella nera; in realtà essere dentro la notizia significa affrontare ogni fatto”. Un punto nevralgico quello presentato dal giornalista che in un certo senso anticipa la volontà di affrontare temi disparati e non solo legati a questioni tipicamente relegate alla cronaca nera e che trovano ampio spazio nei salotti di intrattenimento soprattutto negli ultimi anni.

Gianluigi Nuzzi, sempre nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi, non ha certo evitato la domanda più ovvia: “Prenderò qualcosa da Barbara D’Urso e Myrta Merlino? Il pubblico troverà punti di contatto e di contrasto rispetto al passato, io rappresento me stesso e cercheremo di realizzare un programma che permetta di far crescere l’ottimismo con la conoscenza dei fatti”. Un pensiero chiaro quello del giornalista che, a prescindere dalle eredità precedenti, aspira ad imprimere il suo personale timbro per ‘Dentro la notizia’ al via su Canale 5 dal prossimo settembre. Non mancherà ovviamente il tema della leggerezza: “E’ indispensabile e può essere speranza”.

Capitolo ospiti, anche in questo caso Gianluigi Nuzzi ha le idee chiare per ‘Dentro la notizia’. “Ci saranno esperti che daranno profondità con le loro conoscenze, anche giornalisti che interpretano i fatti”. Dopo aver presentato altre peculiarità operative, sottolineando la volontà di raccontare il mosaico della società offrendo uno studio dinamico dal punto di vista dell’informazione e delle personalità in gioco, Nuzzi non si sottrae in chiusura di intervista a qualche curiosità personale. “Cosa faccio nel tempo libero? Dormire, viaggiare, apprezzare un buon vino. Fra quelle che non si possono dire c’è un videogioco di simulazione che riduce i miei neuroni a uno stato preadolescenziale… E meno male!”.